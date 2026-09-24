José Molina tiene su once listo y habla del rival: "La única cuenta válida, es ganar"

El entrenador de Honduras, José Francisco Molina, ha brindado su última conferencia de prensa previo a su debut oficial con la selección ante Surinam. Molina ha sido contundente con el objetivo de mañana y le pide apoyo a la afición en el Estadio Nacional de Tegucigalpa: "Los necesitamos, cuando más apoyo tengamos en las gradas será ligeramente más fácil para los futbolistas"

Por otro lado, confirmó la ausencia de Edwin Rodríguez y si le costó elegir en el once para su debut en la Liga de Naciones.

PALABRAS DE JOSÉ FRANCISCO MOLINA EN CONFERENCIA DE PRENSA

-Edwin Rodríguez y la baja ante Surinam y cómo está el grupo:

"Hemos trabajado muy bien, hemos aprovechado el tiempo, no solo en el campo, sino en el hotel y ver a los jugadores animados. Solo tenemos el contratiempo de Edwin Rodríguez que llegó con molestias, lo estamos intentando recuperar, no tenemos prisa, es un gran jugador, pero la lista es de 26 y hay compañeros que dan todas las garantías. Hay cuatro partidos, tiempo para que se recupere y les decía a los jugadores que los vamos a necesitar a todos en cualquier momento, necesitamos que estén preparados y con ganas de participar y así nos vemos". -Lo que piensa del rival de mañana:

"Hay que seguir mejorando y trabajando para brindarle el mejor partido a los aficionados. A partir de allí asimilamos. No es fácil, no sé lo que pretende Surinam porque tiene nuevo seleccionador. Lo normal es que algo cambie, los hemos analizado, hemos estudiado y sé que tiene grandes futbolistas. Lo más importante para nosotros somos nosotros, que los jugadores estén bien y desde allí comenzar a competir". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE -Dónde le ha costado elegir al indicado:

"No lo había pensado, pero lo importante es que en todas las líneas del campo las tenemos bien cubiertas, por lo tal, tampoco es un problema grave decidir, todos me dan las garantías suficientes para jugar y no es un problema ni dolor de cabeza elegir la alineación". -Como complementa juventud con experiencia:

"Hay que seguir transmitiendo lo que trabajamos para que el jugador lo entienda fuera del campo. Ahora el partido más importante es el de mañana, no pienso en lo siguiente a pesar de que tenemos tres partidos más. Hay que seguir mejorando cosas, recuperar los jugadores de la mejor manera para que estén disponibles tres días después pero seguro que lo conseguimos. Pero como dije antes, cuatro partidos en 10 días, los necesitamos a todos, van a ver cambios y necesitamos que todos estén preparados si salen de inicio, en el banquillo, si juegan los 90, 45, 5 o en el banquillo. Necesitamos que todos estén bien".

-¿Qué espera del 11?:

"Espero lo mejor lógicamente, que llevemos a cabo el plan de partido que queremos que cada jugador se desarrolle en su mejor versión y que en conjunto podamos ganar el partido". -La afición viene resentida y el mensaje:

"Yo no soy importante en ese aspecto, lo importante es que si pueden venir apoyen a los futbolistas para que sientan ese aliento. Los necesitamos, cuando más apoyo tengamos en las gradas será ligeramente más fácil para los futbolistas. Intentaremos hacer el mejor partido posible para que disfruten y somos consciente que el aficionado cuando más disfruta es cuando se gana y lo intentaremos". -En qué porcentaje está su idea futbolística:

"No lo sé, no sé valorar ese aspecto. Trabajamos con la intención de llegar al 100% lo antes posible, por ahora no sé valorar ese porcentaje y no me veo capaz de hacerlo". -Hay algún jugador no disponible:

"Con Edwin Rodríguez no contamos mañana, está con esas molestias que trajo del club. Somos optimistas porque creemos que se pueda recuperar para el segundo partido o el tercero; también está el cuarto partido. Si no está en este, será en el último porque lo necesitamos". -Ha hecho números y objetivo para este nuevo torneo y clasificar:

"El formato es el que es, no le he dado muchas vueltas porque no se puede cambiar. No hago cuentas y la única que hago es que hay que ganar mañana, después en el siguiente. No hago cuentas, no hago cábalas, son cosas que no me preocupan porque me distraen del objetivo y el objetivo es ganar mañana. Entiendo la importancia de que es el primer partido oficial pero no es especial para mí, porque todos los partidos son iguales y me da igual la competición que enfrente, en casa, afuera, el rival. No entiendo mi profesión sin preparar el partido para intentar ganarlo".