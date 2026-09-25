José Molina explica lo que falló ante Surinam, críticas y afirma: "No me voy a volver loco"

José Francisco Molina dio la cara en conferencia de prensa luego de la dolorosa caída que sufrió Honduras esta noche en Tegucigalpa ante Surinam (2-3) en el estreno de la Concacaf Nations League. El seleccionador de la 'H' explicó que la derrota fue producto de lo táctico y que le parece injusto el resultado. Asegura que no se volverá loco por haber comenzado este proceso dejando ir a los tres puntos en casa ante un rival que sobre el papel parecía inferior. También se dirigió a la afición catracha que se marchó del recinto abucheando a los jugadores y sostiene que los cambios en la segunda mitad no trastocaron sus planes.

¿Qué se dejó de hacer de acuerdo a lo que usted trabajó en estos días para lograr un resultado positivo? No fue un gran partido por nuestra parte, lógicamente. Nos faltó tener el balón con más paciencia, que era lo que queríamos, lo que habíamos trabajado, lo que hemos intentado. Por momentos nos ha podido la precipitación y las prisas por llegar arriba, pero ha habido momentos del partido donde lo hemos hecho y donde hemos podido superar a Surinam. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Surinam merece ganar porque ha metido tres goles, lógicamente. Eso hay que respetarlo. Pero creo que el resultado justo hubiese sido un empate. Lo que pasa es que al final la sensación que te queda no es positiva, pero yo creo que el camino es el correcto y que nos costará un poquito más, un poquito menos, pero no me voy a volver loco ahora por haber perdido un partido y porque hayamos encajado tres goles. Creo que ha habido momentos del partido buenos, incluso muy buenos, pero al final nos hemos encontrado ese gol con un poco de rebote. Son cosas que pasan en el fútbol, pero yo estoy tranquilo. Lógicamente no estoy contento con el resultado, pero estoy tranquilo. Sé que esto fue una parte del proceso que estamos llevando. ¿A qué atribuye la falta de ideas del segundo tiempo? ¿Cree que los cambios le fallaron, que no estuvieron a la altura? No voy a decir que los cambios no salieron bien, porque eso se estaría personalizando en jugadores. Y esto no es cuestión de uno o dos jugadores, es cuestión de todo el equipo. Es verdad que en la segunda parte nos costó tener esa claridad con el balón que necesitábamos. Que la necesitamos desde atrás, desde el portero, desde los defensas... Y trabajamos en eso durante esta semana, pero aún así, no nos da para llegar en tres días a donde queremos llegar. Pero confío en que con el tiempo llegaremos a donde queremos. Tras la salida de Alejandro Reyes y Derek Moncada, ¿qué tanto cree usted que trastocó sus planes en el planteamiento en la segunda parte? La de Derek sí, porque fue por lesión, porque nos pidió el cambio. Pero la de Alejandro no trastocó nada. Fue una decisión técnica que yo tuve en el descanso, con la cual no trastocó ningún plan. Te puedo contestar lo mismo que le contesté al compañero. En la segunda parte nos faltó claridad con el balón, pero no hubo ningún trastoque de planes. No sé cómo es que menciona usted que merecimos el empate si toda la segunda parte Surinam fue superior que Honduras Es su opinión, la mía es distinta, ya lo ha dicho antes. Yo respeto la tuya y tú como has dicho, respetas la mía, ¿no? Pues ya está.

Con tres días su idea se iba a plasmar en la cancha. Hoy, ¿cuánta de esa idea vio plasmada en la cancha, más allá del resultado? Por momentos la vi, sí. No la vi los 90 minutos, es verdad. Pero por momentos la vi y eso es lo que me hace ser optimista de cara al futuro. Su criterio en relación a la forma como estos jugadores se desempeñaron, se vieron cansados. Después, no rindieron en el segundo tiempo. ¿A qué se debió esto? No, yo creo que tuvimos algún problema. Es verdad que tuvimos algún problema de lesiones, de molestias que nos pidieron en el cambio, tanto Derek como Jonathan. Pero creo que el problema no fue físico, el problema fue táctico a la hora de tener tranquilidad, tener una mejor organización ofensiva para poder tener más el balón. ¿Cómo visualiza el panorama perdiendo en casa y cuánta responsabilidad tiene usted hoy por este resultado? El único panorama que me importa ahora mismo es el próximo partido. Ir a Jamaica, intentar hacer el mejor partido posible, mejorar lo que hemos hecho hoy e intentar ganar. No me interesa un panorama más allá. Ya dije ayer en la previa que no hago cuentas, que no hago más valoraciones al respecto. Y sobre mi responsabilidad es total, absoluta, 100%. ¿Qué tanto afecta las críticas que recibe de la afición? Yo a la afición lo único que puedo hacer es darle las gracias por el apoyo, nada más.