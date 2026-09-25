Honduras en alerta: así quedó la tabla de posiciones de la Nations League

La derrota de Honduras 2-3 ante Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés modificó el panorama del Grupo B de la Liga A de la Nations League de Concacaf. Tras completarse la primera jornada, la Bicolor aparece en la quinta posición, sin puntos y con una diferencia de goles de -1. El liderato momentáneo pertenece a El Salvador, que comenzó con tres puntos y una diferencia de +2 después de su triunfo 3-1 sobre Martinica. Jamaica y Surinam también suman tres unidades, aunque ambos presentan una diferencia de +1, por lo que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la cuarta posición se encuentra Guatemala, que inició su participación con una derrota 2-3 y registra una diferencia de -1. Honduras tiene los mismos números en cuanto a partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles anotados y recibidos, pero la tabla proporcionada coloca a la Bicolor en el quinto puesto. La clasificación tiene especial importancia porque los dos primeros lugares del Grupo B avanzarán directamente a los Cuartos de Final de la Liga A. Allí se enfrentarán a las cuatro selecciones preclasificadas: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Mientras tanto, los equipos que terminen tercero y cuarto de cada grupo de la Liga A tendrán acceso a los Prelims de la Copa Oro 2027. Por su parte, los conjuntos que finalicen quinto y sexto todavía tendrán una vía adicional mediante el Play-In de las Ligas A y C. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Con este escenario, Honduras tendrá que buscar puntos en su siguiente presentación para modificar su posición en el grupo. La Bicolor se trasladará a territorio caribeño para enfrentarse a Jamaica el lunes 28 de septiembre, en la segunda jornada de la competición; el partido está programado para las 6:00 p. m. hora de Honduras. El compromiso ante los jamaiquinos será el segundo de los cuatro partidos de la fase de grupos para el equipo dirigido por José Francisco Molina. Después de arrancar con cero puntos, Honduras tendrá que seguir sumando en sus siguientes presentaciones ante Jamaica, Martinica y el resto de sus rivales para buscar terminar entre los dos primeros o, en su defecto, ubicarse en los puestos que otorgan acceso a los Prelims de la Copa Oro.