Se prenden las alarmas: Dereck Moncada se fue llorando tras otra lesión con Honduras

El joven delantero, que se estrenó esta noche como goleador de la 'H', encendió las alarmas al salir del partido cuando apenas arrancaba la segua mitad.

Dereck Moncada tuvo que abandonar el partido entre Honduras y Surinam por la Concacaf Nations League que se disputó en el Estadio Nacional.

Tal como ya había pasado en el amistoso ante Perú en marzo, Dereck no pudo completar el encuentro por unas molestias en su tobillo y abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

El atacante de 18 años se tiró al césped y pidió el auxilio del cuerpo médico de la Selección para salir de la cancha rumbo al banquillo. En su lugar ingresó Alenis Vargas.

La Bicolor deberá comunicar en las próximas horas el grado de la lesión de Moncada, teniendo en cuenta que la siguiente prueba del equipo será dentro de tres días contra Jamaica en Kingston por la segunda jornada del torneo.