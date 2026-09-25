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Fecha, hora y rival de Honduras para su próximo partido en la Nations League

La Bicolor deberá buscar el triunfo fuera de casa en la segunda jornada del torneo tras comenzar con una dolorosa caída en Tegucigalpa.

Fecha, hora y rival de Honduras para su próximo partido en la Nations League
25 de septiembre de 2026 a las 11:29

La Selección de Honduras arrancó oficialmente este viernes el proceso de cara a la Copa del Mundo 2030 con el español José Francisco Molina en el banquillo y lo hizo de la peor forma.

La Bicolor fue superada por Surinam en el estreno de la Concacaf Nations League (2-3), un partido que se disputó en el Estadio Nacional por el Grupo B y donde los aficionados catrachos se fueron muy calientes y decepcionados.

¡Dolorosa derrota! Así se vivió el minuto a minuto del Honduras vs Surinam

Los goles de 'H' fueron obra del joven Dereck Moncada, quien anotó su primer tanto con la Selección, ademas de brindar la asistencia a Bryan Róchez antes que los caribeños sentenciaran el encuentro en la segunda parte.

El combinado catracho ya debe pasar rápido la página y enfocarse en la siguiente prueba que será dentro de solo tres días. Este lunes 28 de septiembre chocará ante Jamaica en Kingston por la segunda fecha del torneo desde las 6:00 PM.

Los 'Reggae Boyz' volverán a jugar en casa por segundo partido consecutivo y afrontan este duelo ante Honduras luego de vencer más temprano Guatemala por 3-2.

SERIE HISTÓRICA

La serie absoluta favorece ligeramente a Jamaica, aunque históricamente se ha mantenido como un enfrentamiento muy parejo y lleno de rivalidad en la región de Concacaf.

Ambos equipos se han enfrentado en 28 ocasiones, con 12 victorias de Jamaica, 10 triunfos de Honduras y 6 empates; 36 goles a favor de los caribeños y 34 a favor de los nuestros.

A pesar de la paridad histórica global, Jamaica domina con contundencia la última década. A la selección hondureña le ha costado mucho descifrar el estilo físico de los 'Reggae Boyz' en los últimos años.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA 'H'

Jamaica vs. Honduras - Lunes 28 de septiembre (6:00 PM) en Kingston

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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