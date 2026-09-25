Fecha, hora y rival de Honduras para su próximo partido en la Nations League

La Selección de Honduras arrancó oficialmente este viernes el proceso de cara a la Copa del Mundo 2030 con el español José Francisco Molina en el banquillo y lo hizo de la peor forma.
La Bicolor fue superada por Surinam en el estreno de la Concacaf Nations League (2-3), un partido que se disputó en el Estadio Nacional por el Grupo B y donde los aficionados catrachos se fueron muy calientes y decepcionados.
Los goles de 'H' fueron obra del joven Dereck Moncada, quien anotó su primer tanto con la Selección, ademas de brindar la asistencia a Bryan Róchez antes que los caribeños sentenciaran el encuentro en la segunda parte.
El combinado catracho ya debe pasar rápido la página y enfocarse en la siguiente prueba que será dentro de solo tres días. Este lunes 28 de septiembre chocará ante Jamaica en Kingston por la segunda fecha del torneo desde las 6:00 PM.
Los 'Reggae Boyz' volverán a jugar en casa por segundo partido consecutivo y afrontan este duelo ante Honduras luego de vencer más temprano Guatemala por 3-2.
SERIE HISTÓRICA
La serie absoluta favorece ligeramente a Jamaica, aunque históricamente se ha mantenido como un enfrentamiento muy parejo y lleno de rivalidad en la región de Concacaf.
Ambos equipos se han enfrentado en 28 ocasiones, con 12 victorias de Jamaica, 10 triunfos de Honduras y 6 empates; 36 goles a favor de los caribeños y 34 a favor de los nuestros.
A pesar de la paridad histórica global, Jamaica domina con contundencia la última década. A la selección hondureña le ha costado mucho descifrar el estilo físico de los 'Reggae Boyz' en los últimos años.
PRÓXIMO PARTIDO DE LA 'H'
Jamaica vs. Honduras - Lunes 28 de septiembre (6:00 PM) en Kingston