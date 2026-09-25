Fecha, hora y rival de Honduras para su próximo partido en la Nations League

La Selección de Honduras arrancó oficialmente este viernes el proceso de cara a la Copa del Mundo 2030 con el español José Francisco Molina en el banquillo y lo hizo de la peor forma. La Bicolor fue superada por Surinam en el estreno de la Concacaf Nations League (2-3), un partido que se disputó en el Estadio Nacional por el Grupo B y donde los aficionados catrachos se fueron muy calientes y decepcionados.

Los goles de 'H' fueron obra del joven Dereck Moncada, quien anotó su primer tanto con la Selección, ademas de brindar la asistencia a Bryan Róchez antes que los caribeños sentenciaran el encuentro en la segunda parte. El combinado catracho ya debe pasar rápido la página y enfocarse en la siguiente prueba que será dentro de solo tres días. Este lunes 28 de septiembre chocará ante Jamaica en Kingston por la segunda fecha del torneo desde las 6:00 PM. Los 'Reggae Boyz' volverán a jugar en casa por segundo partido consecutivo y afrontan este duelo ante Honduras luego de vencer más temprano Guatemala por 3-2. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

SERIE HISTÓRICA

La serie absoluta favorece ligeramente a Jamaica, aunque históricamente se ha mantenido como un enfrentamiento muy parejo y lleno de rivalidad en la región de Concacaf. Ambos equipos se han enfrentado en 28 ocasiones, con 12 victorias de Jamaica, 10 triunfos de Honduras y 6 empates; 36 goles a favor de los caribeños y 34 a favor de los nuestros. A pesar de la paridad histórica global, Jamaica domina con contundencia la última década. A la selección hondureña le ha costado mucho descifrar el estilo físico de los 'Reggae Boyz' en los últimos años.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA 'H'