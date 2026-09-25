Jamaica advierte a Honduras tras lo que le hizo a Guatemala en el último minuto

En un partido lleno de emociones de principio a fin, la Selección de Guatemala cayó 3-2 frente a Jamaica en el inicio de la Liga de Naciones. La Azul y Blanco mostró carácter al levantarse dos veces en el marcador, pero un gol en la última jugada del encuentro le dejó las manos vacías en su visita a Kingston. El juego comenzó de la mejor manera para los guatemaltecos. Apenas al minuto 2, Óscar Santis sorprendió a la defensa local y anotó el 1-0. Durante la primera mitad, Guatemala fue superior, tuvo el control del balón y buscó ampliar la ventaja. Sin embargo, Jamaica no perdonó en la primera clara que tuvo y Kasey Palmer empató el partido 1-1 al minuto 37, resultado con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, los jamaiquinos salieron a presionar más arriba y al minuto 53 Rumarn Burrell anotó el 2-1 para darle la vuelta al marcador. Lejos de venirse abajo, la Azul y Blanco reaccionó y mantuvo la lucha en ataque. La recompensa llegó al minuto 67, cuando nuevamente Óscar Santis apareció para marcar su segundo gol de la noche y poner el 2-2. Cuando todo apuntaba a un valioso empate en territorio visitante, la suerte jugó en contra para los nacionales. En la última jugada del partido, al minuto 90+4', Renaldo Cephas aprovechó una desconcentración defensiva para marcar el 3-2 definitivo y darle el triunfo a los locales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Con este resultado, se mantiene la mala racha de Guatemala jugando en suelo jamaiquino, donde suma cinco visitas sin poder ganar (cuatro derrotas y un empate). Tras este duelo, Jamaica defenderá su casa en la siguiente jornada ante Honduras, mientras que la Selección de Guatemala deberá corregir detalles defensivos para sus próximos compromisos en el torneo, el primero de ellos es el lunes ante El Salvador.