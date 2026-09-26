Róchez tras la caída ante Surinam y mensaje a la afición: "La gente está cansada"

Bryan Róchez vivió una noche agridulce en su vuelta al Estadio Nacional con la Selección de Honduras. El atacante se destapó con un golazo en su regreso, pero vio cómo el combinado catracho sufrió una dura caída ante Surinam en su debut en esta edición de la Liga de Naciones de la Concacaf. Róchez dio su análisis tras la derrota y reconoce que, aunque hay tristeza y enfado en el equipo, "faltan tres partidos y en esos tenemos que sacar la casta". El delantero dice que hay que darle vuelta a la página y ahora poner como objetivo el duelo ante Jamaica. Asimismo, fue claro sobre el nivel de las selecciones caribeñas y dejó un mensaje tras los silbidos de algunos hinchas durante ciertos tramos del partido ante Surinam: "La afición está como impaciente, cansada y están en su derecho".

Sensaciones tras la derrota Estábamos ilusionados por regresar a casa y poder sumar los tres puntos, pero lastimosamente no se nos dio y ahora el siguiente partido es de aquí a tres días, así que toca pensar en ese juego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Ese es el nivel entre Honduras y Surinam, eso reflejó el resultado? Creo que no, fue un partido muy parejo, la verdad. Ellos aprovecharon los errores y las desatenciones que nosotros tuvimos, aprovecharon una ocasión más que nosotros y por eso perdimos el partido, pero ahora toca seguir. Los vimos un poco perdidos en ciertas partes del juego, ¿crees que pasó factura el poco tiempo que trabajaron juntos? Sí, eso siempre pasa factura, definitivamente, y ahora con una nueva generación que se está sumando. Ahora toca adaptarnos al sistema también del profe, a los jugadores jóvenes y ver qué es lo que podemos hacer para adaptarnos también al rival, que en este caso había cambiado entrenador, no sabíamos con qué sistema y con qué armas venían a enfrentarnos, pero hicimos lo que pudimos y ahora toca seguir pensando. ¿Cómo levantarse después de una dolorosa derrota tomando en cuenta que el otro rival es Jamaica en Kingston donde nunca se ha ganado? Hoy seguramente dormimos muy poco, porque estamos muy tristes y enojados, pero tenemos que darle de vuelta a la página. Faltan tres partidos y en esos tenemos que sacar la casta, ganar los tres, vamos a ir en busca de los tres partidos para poder clasificar a la siguiente ronda.