"A veces es bueno agarrarse a trompadas": Rambo de León sacude a Honduras

Julio César 'Rambo' de León rompió el silencio tras el tropiezo de la Selección de Honduras ante Surinam y justo antes del decisivo compromiso frente a Jamaica, lanzó un contundente mensaje dirigido al plantel de jugadores de la Bicolor. El histórico exseleccionado nacional analizó el complicado panorama que atraviesa la 'H' y dejó claro que, desde su perspectiva, los problemas del equipo no se solucionarán únicamente con un cambio de entrenador o con el inicio de un nuevo proceso.

En una entrevista brindada a Roatán Infoinsular, 'Rambo' hizo un llamado a los futbolistas para que sean ellos mismos quienes asuman la responsabilidad dentro del vestuario y trabajen en un cambio de mentalidad: “No podemos estar esperando otro inicio u otro proceso”, manifestó el exjugador hondureño. Rambo recordó incluso cómo se manejaban este tipo de situaciones durante su época como seleccionado nacional, cuando, según explicó, los futbolistas no evitaban los enfrentamientos y buscaban solucionar sus diferencias directamente: “A veces es bueno hasta agarrarse un poquito a trompadas, es bueno regañarse, es bueno decirse unas cosas en la cara para sacar en sí el espíritu”, declaró. El exseleccionado nacional considera que la unión y la sinceridad dentro del vestuario son fundamentales para evitar que la Selección de Honduras vuelva a cometer los mismos errores y termine pagando las consecuencias en la cancha. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE