Rubio dice que Honduras no mereció la derrota y avisa: "Se imaginan que ganemos"

La Selección Nacional de Honduras se fue rumbo a Kingston, Jamaica, y uno de los que habló para los medios antes de subirse al avión, fue Jonathan Rubio, quien regresó a la Bicolor.

El atacante del Petro de Luanda de Angola, cree que no merecieron perder ante Surinam en el debut de esta Liga de Naciones de la Concacaf y también habló del por qué salió con molestia del mismo juego.

"Fue un resultado duro, no queríamos empezar de esa forma, se hizo un partido que con un empate creo que era justo, en el tercer gol tuvimos mala suerte, nos toca levantarnos, tenemos un partido dentro de 48 horas y buscar esa primera victoria que nos vuelva a relanzar en busca de la clasificación", comenzó diciendo Rubio.