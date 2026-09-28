Honduras y Guatemala se meten a la pelea: la tabla de la Nations League

La fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf se ha transformado en un auténtico hervidero de emociones tras completarse una vibrante segunda jornada. El Grupo B se encuentra en un estado de absoluta paridad, donde un solo resultado ha bastado para sacudir por completo el tablero de juego.

Con solo cuatro compromisos por disputar para cada combinado en esta ronda, la urgencia por puntuar mantiene la presión al límite, recordando que únicamente los primeros dos lugares avanzarán a los cuartos de final del certamen regional.

El gran protagonista de la fecha fue, sin lugar a dudas, la selección de Guatemala. Luego de un debut complicado, el combinado de la "Azul y Blanco" dio un golpe de autoridad histórico al golear contundentemente por 6-0 a El Salvador en el Estadio El Trébol.