Honduras y Guatemala se meten a la pelea: la tabla de la Nations League

La fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf se ha transformado en un auténtico hervidero de emociones tras completarse una vibrante segunda jornada. El Grupo B se encuentra en un estado de absoluta paridad, donde un solo resultado ha bastado para sacudir por completo el tablero de juego.
Con solo cuatro compromisos por disputar para cada combinado en esta ronda, la urgencia por puntuar mantiene la presión al límite, recordando que únicamente los primeros dos lugares avanzarán a los cuartos de final del certamen regional.
El gran protagonista de la fecha fue, sin lugar a dudas, la selección de Guatemala. Luego de un debut complicado, el combinado de la "Azul y Blanco" dio un golpe de autoridad histórico al golear contundentemente por 6-0 a El Salvador en el Estadio El Trébol.
Este categórico triunfo no solo significó sumar sus primeros tres puntos, sino que provocó un espectacular "subidón" en la clasificación. Gracias a su producción ofensiva de ocho goles a favor y tres en contra, los chapines escalaron de forma directa hasta la segunda posición
Por su parte, Honduras logró curar las heridas de su primer tropiezo en casa y revivió de manera heroica. La escuadra catracha visitó territorio hostil y rompió los pronósticos al imponerse por 1-0 ante Jamaica en Kingston.
Con esta vital victoria como visitantes, los hondureños sumaron tres unidades cruciales que les devuelven el alma al cuerpo y equilibran sus registros en la tabla de posiciones. Aunque actualmente marchan en el cuarto lugar debido a los criterios de desempate por diferencia de goles (0), están igualados en puntaje absoluto con el pelotón que busca la clasificación
El reverso de la moneda lo vivió El Salvador, que sufrió un durísimo golpe de realidad en suelo guatemalteco. La escuadra salvadoreña, que había iniciado el certamen con optimismo tras derrotar a Martinica, vio cómo su diferencia de goles se desplomaba de manera dramática debido al 6-0 encajado.
Este doloroso descalabro hizo caer a los cuscatlecos hasta la quinta casilla con una diferencia de -4, encendiendo las alarmas de cara a las jornadas definitorias donde ya no hay margen de error si pretenden colarse entre los dos mejores del sector.