Keyrol revela por qué soñaba estar en la Nations League: "No le quería decir a mi papá"

Keyrol Figueroa vivió una noche que difícilmente olvidará. El delantero hondureño fue titular ante Jamaica en Kingston, respondió a la confianza del técnico José Francisco Molina y terminó convirtiéndose en el héroe de la Bicolor al marcar el gol con el que Honduras consiguió un histórico triunfo 1-0. El atacante del Port Vale apareció como una de las novedades en el once inicial y no tardó en justificar su presencia. Al minuto 14, Keyrol culminó una combinación entre Dereck Moncada, Deybi Flores y Jonathan Rubio para mandar el balón al fondo de la red y darle a Honduras una ventaja que terminaría siendo definitiva. Tras el pitazo final, el joven delantero atendió a los medios en la zona mixta y habló sobre lo que significó recibir la confianza del cuerpo técnico para disputar desde el inicio un partido tan importante: “Cuando me dio la oportunidad José Molina, la verdad me dio mucha alegría. Vi que salía de titular y sabía que este era mi tiempo para enseñar a la gente cómo juego mi fútbol”, expresó Keyrol.

El atacante reconoció que sabía de la importancia de la oportunidad que tenía por delante, pero aseguró que afrontó el compromiso con tranquilidad desde el primer momento. Además, destacó el respaldo que recibió de sus compañeros antes y durante el encuentro: “Yo tenía mucha confianza entrando de titular y la verdad que cuando entré al campo sentía mucha tranquilidad en mi mente. Obvio, todos los jugadores me ayudaron mucho para estar tranquilo, con confianza. Me dijeron que solo jugara a mi juego, con alegría y la verdad que hoy lo sentí”, explicó. El gol tuvo un componente todavía más especial. Keyrol recordó que su padre, el exdefensor Maynor Figueroa, también protagonizó un momento importante con la Selección de Honduras en ese mismo estadio durante el proceso rumbo al Mundial de Brasil 2014. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, el joven delantero quiso mantener ese antecedente en segundo plano para no perder la concentración en una convocatoria que considera importante para su futuro con la Bicolor: “Yo tenía eso atrás de mi mente y no quería decir nada a mi papá que yo estaba enfocado en esta convocatoria, sabiendo que es muy importante para nosotros para calificar a la Copa de Oro”, comentó. Más allá de haber marcado el gol de la victoria y convertirse en uno de los nombres de la noche, Keyrol dejó claro que no quiere quedarse únicamente con lo conseguido en Kingston. Para el delantero, este es apenas el comienzo de un proceso en el que Honduras todavía tiene mucho por trabajar: “Yo lo estoy viviendo muy tranquilo porque sé que esto solo estamos empezando. Este grupo es muy bueno, muy grande y la verdad seguimos mejorando cada día”, manifestó.