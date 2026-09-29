Bolillo Gómez tras el 6-0 recibido en Guatemala: "Nos tendrían que echar a todos"

Hernán Darío “Bolillo” Gómez no escondió su frustración luego de la histórica goleada 6-0 que Guatemala le propinó a El Salvador en el estadio El Trébol. El entrenador colombiano fue contundente al analizar el resultado y asumió la responsabilidad por el desastre colectivo. Gómez explicó que la alineación presentada ante Guatemala no fue improvisada ni respondió a lo ocurrido en el partido anterior frente a Martinica. Según el técnico, ese equipo titular había sido trabajado durante todo el año en diferentes encuentros internacionales.

“Esta alineación que salió hoy la habíamos trabajado todo el año, contra Corea, Catar, etc. Esta alineación ya está trabajada, no es que me hayan obligado por el partido ante Martinica”, manifestó el entrenador. Sin embargo, el “Bolillo” fue especialmente crítico con lo ocurrido sobre el terreno de juego. “Hoy fue un desastre de todos, el técnico, los jugadores, todos los que estamos acá. Vengo acá por respeto a los medios, fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos mañana”, declaró con evidente molestia.