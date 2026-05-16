El emotivo mensaje de la leyenda del Barca a Mauricio Dubón: "Lo pasé increíble"

Aunque no fuera su mejor noche al bate, Mauricio Dubón vivió un momento muy especial tras la victoria 3-2 de los Atlanta Braves sobre los Boston Red Sox.

Una vez finalizado el encuentro, el pelotero hondureño tuvo la posibilidad de compartir de cerca con Carles Puyol, legendario exdefensor español que ganó el Mundial de 2010, que se encontraba en el Truist Park presenciando el juego de Grandes Ligas.