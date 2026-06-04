Dubón, feliz por el cuadrangular y da su selección favorita para ganar el Mundial

El pelotero hondureño, Mauricio Dubón, conectó el miércoles por la noche, su cuarto cuadrangular de la temporada con los Bravos de Atlanta y habló sobre el gran momento que viven liderando la Conferencia Este de la Liga Nacional.
Dubón conectó su cuadrangular cuando los Bravos caían 1-2 frente a Toronto y con dos hombres en base, remontó el partido que al final se transformó en una contundente victoria 7-4 para que su equipo siga manteniendo la distancia sobre sus perseguidores.
“La gente se sorprende pero nosotros sabíamos de lo que éramos capaces, estamos tomando un juego a la vez”, comenzó diciendo el nacido en San Pedro Sula sobre el momento que están viviendo los Bravos en las Grandes Ligas.
Mauricio tiene la posibilidad de jugar en varios puestos y eso lo hace un jugador indiscutible, porque siempre cumple en la defensiva, también cuando sale al plato. “El compañerismo que tenemos en el Clubhouse es super bueno, la química también”, contó Dubón a Sport Venezuela.
COMO FUTBOLERO HABLA DEL MUNDIAL 2026
Mauricio habló también de la Copa del Mundo que se estará disputando paralelo a los partidos de la MLB. Tiene su equipo favorito y como fanático del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo, le pone las fichas a los lusos.
“Que la gane Portugal (la Copa del Mundo) si Dios quiere. Siempre he sido fan, me ha gustado más Cristiano Ronaldo que Messi, ojalá que se le de para que los dos tengan una Copa del Mundo”, dijo entre risas el pelotero catracho.
Mauricio cree que hay muchas selecciones favoritas para llevarse el Mundial, pero sin duda ve a los portugueses muy fuertes “Además de Portugal y Argentina, hay varios equipos. Sudamérica siempre ha sido para mí, fuerte... hay muchos”, contó.
Finalmente habló sobre los peloteros venezolanos, Sandy León y Ronald Acuña: “Sandy es una experiencia de muchos años, no le estoy llamando viejo y uno trata de escucharlo. Pero Acuña, Ronald es un caballo, uno de los mejores jugadores con los que he jugado, impacta el juego en todo, en las bases, tirando la bolas, el se divierte como si fuera un niño jugando en el outfield”.
Además de ser amigo personal de la estrella de los Bravos, Mauricio revela lo que se siente compartir con Acuña Jr. “Acuña es un niño divirtiéndose, eso lo hace especial es uno de los mejores jugadores con los que he jugado y he visto”.