Dubón, feliz por el cuadrangular y da su selección favorita para ganar el Mundial

El pelotero hondureño, Mauricio Dubón, conectó el miércoles por la noche, su cuarto cuadrangular de la temporada con los Bravos de Atlanta y habló sobre el gran momento que viven liderando la Conferencia Este de la Liga Nacional.

Dubón conectó su cuadrangular cuando los Bravos caían 1-2 frente a Toronto y con dos hombres en base, remontó el partido que al final se transformó en una contundente victoria 7-4 para que su equipo siga manteniendo la distancia sobre sus perseguidores.

“La gente se sorprende pero nosotros sabíamos de lo que éramos capaces, estamos tomando un juego a la vez”, comenzó diciendo el nacido en San Pedro Sula sobre el momento que están viviendo los Bravos en las Grandes Ligas.

Mauricio tiene la posibilidad de jugar en varios puestos y eso lo hace un jugador indiscutible, porque siempre cumple en la defensiva, también cuando sale al plato. “El compañerismo que tenemos en el Clubhouse es super bueno, la química también”, contó Dubón a Sport Venezuela.