El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu un mes después de su último encuentro en casa y enfrenta al Celta en busca de la que sería la novena victoria consecutiva. El partido corresponde a la fecha 13 de LaLiga.
Pablo Durán abrió el marcador a favor de la visita en el minuto 5 tras conectar un centro desde la izquierda. Se vio muy frágil la defensa merengue.
- REAL MADRID VS. CELTA, EN DIRECTO
🇪🇸🔵 SORPRESA DEL CELTA EN EL BERNABÉU Escapada de Javi Galán ➡️ asistencia de Swedberg ➡️ y Pablo Durán abre el marcador 👀Real Madrid 0-1 Celta de Vigo | LaLiga de España https://t.co/iqgUFNHWaW— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 21, 2026
- ALINEACIÓN TITULAR DEL REAL MADRID
Courtois; Trent, Huijsen, Konaté, Carreras; Camavinga, Bernardo, Bellingham; Arda Güler, Diomande y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!🆚 @RCCelta👉 @UnicajaBanco https://t.co/pv0Ph26kDC— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 21, 2026
- ALINEACIÓN TITULAR DEL CELTA
Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Galán, Burcio, Moriba, Carreira; Swedberg, Pablo Durán y Hugo Álvarez.
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... 🩵#RealMadridCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS https://t.co/Gi3TahLQ8W— Celta (@RCCelta) November 21, 2026
El conjunto merengue cuenta todos sus partidos en casa por victorias esta temporada, y se fue al parón con una racha de ocho triunfos seguidos, todos los posibles desde la anterior ventana FIFA. Los dirigidos por Mourinho cerraron esa dinámica con una victoria por 0-3 ante el Valencia, después de cuatro encuentros fuera de casa en dos semanas.
El técnico portugués afirmó en rueda de prensa que sus jugadores "están todos para jugar", incluyendo a Fede Valverde, y Bernardo Silva y Tchouaméni, quienes volvieron a la capital española antes de tiempo tras sentir molestias musculares con sus selecciones.
Todo apunta a la titularidad de Vinicius, quien ya terminó de cumplir los cuatro partidos de sanción tras agarrar del pelo a Nathan Saliba ante el Villarreal. Estará acompañado por Mbappé y Bellingham, que parecen indiscutibles. Solo una plaza del ataque está en duda, y dependerá de las combinaciones que Mourinho realice por detrás.
Si Valverde vuelve a ocupar el lateral, el portugués ya ha resaltado en varias ocasiones que le gusta la banda derecha con el uruguayo, con Silva y el recién renovado Arda Güler en la medular. Sin embargo, Diomande también ha presentado razones de peso para ser de la partida.
🏟️ ¡VOLVEMOS AL BERNABÉU!@HP https://t.co/e1CIupwAiG— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 21, 2026
Por su parte, el Celta inaugura en el Santiago Bernabéu su exigente tramo final de 2026 y Claudio Giráldez recupera para esta batalla al polivalente Álvaro Núñez, quien ampliará la habitual rotación del técnico tanto en la línea defensiva como en el carril derecho, y al atacante Jones El-Abdellaoui.
Sin los lesionados Miguel Román y Borja Iglesias, con el uruguayo Sebastián Cáceres regresando este viernes tras jugar con su selección, el entrenador del Celta saldrá con su once más reconocible, con Javi Rueda y Carreira en los costados, la dupla Moriba-Febas en la medular y un tridente ofensivo formado por Hugo Álvarez, Pablo Durán y Jutglà.
HORA Y POR DÓNDE VERLO
El partido del Real Madrid y Celta comenzará desde las 2:00 PM de Honduras y se podrá seguir por la señal de Sky Sports y DSports. En España empieza a las 9:00 PM y será transmitido por Movistar Plus+, M+ LALIGA y Orange Fútbol.
DATOS DEL PARTIDO
Árbitro: Adrián Cordero Vega.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu.
Hora: 2:00 PM de Honduras y 9:00 PM de España.
Transmisión: Sky Sports.