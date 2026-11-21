El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu un mes después de su último encuentro en casa y enfrenta al Celta en busca de la que sería la novena victoria consecutiva. El partido corresponde a la fecha 13 de LaLiga. Pablo Durán abrió el marcador a favor de la visita en el minuto 5 tras conectar un centro desde la izquierda. Se vio muy frágil la defensa merengue.

- REAL MADRID VS. CELTA, EN DIRECTO

🇪🇸🔵 SORPRESA DEL CELTA EN EL BERNABÉU Escapada de Javi Galán ➡️ asistencia de Swedberg ➡️ y Pablo Durán abre el marcador 👀Real Madrid 0-1 Celta de Vigo | LaLiga de España https://t.co/iqgUFNHWaW — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 21, 2026

- ALINEACIÓN TITULAR DEL REAL MADRID

Courtois; Trent, Huijsen, Konaté, Carreras; Camavinga, Bernardo, Bellingham; Arda Güler, Diomande y Mbappé.

📋✅ ¡Nuestro XI inicial!🆚 @RCCelta👉 @UnicajaBanco https://t.co/pv0Ph26kDC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 21, 2026

- ALINEACIÓN TITULAR DEL CELTA

Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Galán, Burcio, Moriba, Carreira; Swedberg, Pablo Durán y Hugo Álvarez.

𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... 🩵#RealMadridCelta ⋄ #LALIGAEASPORTS https://t.co/Gi3TahLQ8W — Celta (@RCCelta) November 21, 2026

El conjunto merengue cuenta todos sus partidos en casa por victorias esta temporada, y se fue al parón con una racha de ocho triunfos seguidos, todos los posibles desde la anterior ventana FIFA. Los dirigidos por Mourinho cerraron esa dinámica con una victoria por 0-3 ante el Valencia, después de cuatro encuentros fuera de casa en dos semanas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El técnico portugués afirmó en rueda de prensa que sus jugadores "están todos para jugar", incluyendo a Fede Valverde, y Bernardo Silva y Tchouaméni, quienes volvieron a la capital española antes de tiempo tras sentir molestias musculares con sus selecciones.

Todo apunta a la titularidad de Vinicius, quien ya terminó de cumplir los cuatro partidos de sanción tras agarrar del pelo a Nathan Saliba ante el Villarreal. Estará acompañado por Mbappé y Bellingham, que parecen indiscutibles. Solo una plaza del ataque está en duda, y dependerá de las combinaciones que Mourinho realice por detrás. Si Valverde vuelve a ocupar el lateral, el portugués ya ha resaltado en varias ocasiones que le gusta la banda derecha con el uruguayo, con Silva y el recién renovado Arda Güler en la medular. Sin embargo, Diomande también ha presentado razones de peso para ser de la partida.

🏟️ ¡VOLVEMOS AL BERNABÉU!@HP https://t.co/e1CIupwAiG — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 21, 2026

Por su parte, el Celta inaugura en el Santiago Bernabéu su exigente tramo final de 2026 y Claudio Giráldez recupera para esta batalla al polivalente Álvaro Núñez, quien ampliará la habitual rotación del técnico tanto en la línea defensiva como en el carril derecho, y al atacante Jones El-Abdellaoui. Sin los lesionados Miguel Román y Borja Iglesias, con el uruguayo Sebastián Cáceres regresando este viernes tras jugar con su selección, el entrenador del Celta saldrá con su once más reconocible, con Javi Rueda y Carreira en los costados, la dupla Moriba-Febas en la medular y un tridente ofensivo formado por Hugo Álvarez, Pablo Durán y Jutglà.

HORA Y POR DÓNDE VERLO

El partido del Real Madrid y Celta comenzará desde las 2:00 PM de Honduras y se podrá seguir por la señal de Sky Sports y DSports. En España empieza a las 9:00 PM y será transmitido por Movistar Plus+, M+ LALIGA y Orange Fútbol.

DATOS DEL PARTIDO