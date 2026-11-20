Jose Mourinho , entrenador del Real Madrid, declaró que no tiene "'feeling'" con jugadores con los que no trabaja, en referencia al posible fichaje blanco JJ Gabriel, en la previa del encuentro de su equipo ante el Celta de Vigo. El joven talento inglés ha sido relacionado con el conjunto merengue desde la prensa local británica. "No tengo 'feeling', tengo 'feeling' con mis jugadores, con los que trabajo cada día, no con jugadores que no trabajo", afirmó el técnico.

De su plantilla, confirmó que todos los internacionales están disponibles: "Todos para jugar. No te digo que juegan, te digo que están todos para jugar. [Valverde] ha llegado ayer, pero primer entrenamiento que hace, hoy. Tenemos tres en ocho, después tenemos otros la próxima semana, después terminamos jugando contra Arsenal, dos días después de jugar en Bilbao, y ese tres días después de jugar en San Sebastián. Es un calendario pesado, y es por eso que yo digo plantilla y no esta historia del once titular".

"Yo no he visto a ninguno de los míos llegar y, a la pregunta '¿cómo estás?', ninguno me ha respondido: 'Estoy cansado'. Es una buena señal, incluso estando cansados quieren jugar. El caso de Fede (Valverde) ha sido muy buen gestionado en Uruguay, pero estamos hablando de viaje intercontinental, de pasar noche en el avión, de 'jet lag', pero la gente quiere jugar, estamos todos", sentenció.

Tuvo palabras para Arda Güler, recién renovado con el equipo blanco hasta 2032: "Está jugando muy bien, existe evolución en su juego, creo que es natural, de un niño que cada vez menos es niño y cada vez más es hombre. Una evolución de un supertalento que continúa haciendo cosas que siempre ha hecho y que hace cosas que nunca había hecho. Quiero tener los mejores jugadores del mundo, y la renovación la veo con toda naturalidad, porque Arda piensa que quiere estar mucho tiempo, y se junta el club más grande del mundo con uno de los mejores jugadores".