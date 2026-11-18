El Real Madrid anunció este miércoles la ampliación de contrato de Arda Güler, quien permanecerá vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032. Con este movimiento estratégico, la directiva merengue asegura a largo plazo a una de las piezas más determinantes y desequilibrantes de su proyecto deportivo actual. El mediapunta turco, de 21 años, que aterrizó en Chamartín en julio de 2023 procedente del Fenerbahçe, atraviesa su cuarta campaña en la capital española plenamente consolidado como titular indiscutible en el esquema de José Mourinho.

Su evolución física y táctica ha convencido tanto al cuerpo técnico como a los despachos de Valdebebas de la necesidad de blindar su futuro ante el interés de otros grandes clubes europeos. Aunque el Real Madrid mantiene su política habitual de no revelar cifras económicas en sus comunicados oficiales, diversos reportes de la prensa española detallan que el nuevo acuerdo conlleva una importante mejora salarial. Su ficha pasará a rondar los 8 millones de euros anuales, lo que equivale a unos 154.000 euros semanales. Este ajuste financiero representa un incremento cercano al 28% en comparación con su contrato anterior, que expiraba en 2029 y le reportaba unos 5,2 millones de euros brutos por temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

✍️🤍🤝@10ardaguler https://t.co/mrD6YLcIIs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2026

Con esta actualización, Güler asciende varios peldaños en la escala salarial del vestuario, situándose en un rango acorde a su protagonismo sobre el césped. Tras el anuncio del club, el turco compartió su entusiasmo a través de sus redes sociales agradeciendo la confianza de la institución y de la afición madridista. El futbolista subrayó el orgullo que supone defender esta camiseta y reafirmó su compromiso de seguir peleando por todos los títulos posibles en los próximos años. La noticia generó una ola de felicitaciones dentro de la plantilla, destacando especialmente la divertida reacción de Kylian Mbappé. El delantero francés respondió a la publicación de su compañero con el mensaje: "Gracias, esta noche dormiré más tranquilo", un comentario cargado de humor que refleja la gran sintonía entre ambos dentro y fuera del campo.