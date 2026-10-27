Mbappé pide perdón tras fuerte polémica: "Estoy sinceramente arrepentido"

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, se ha visto envuelto en un severo conflicto diplomático y comercial después de emitir desde París un comunicado oficial de disculpa dirigido al pueblo de China. El detonante de la controversia ocurrió durante una entrevista reciente, en la cual el francés admitió entre risas que su meme favorito de internet era uno en el que se superponía su propio rostro sobre la figura de un "dictador chino", haciendo una clara alusión a un retrato histórico de Mao Zedong.

La reacción en China fue inmediata y contundente, escalando rápidamente a los niveles institucionales y corporativos más altos del país. El descontento social se transformó en una campaña masiva de rechazo en redes locales, donde millones de usuarios criticaron la falta de sensibilidad cultural de Mbappé, forzando un boicot comercial sin precedentes que afectó de manera directa tanto los ingresos personales del jugador como la difusión de LaLiga en Asia. Como primera consecuencia de este incidente, grandes corporaciones transnacionales chinas como Dongpeng, Mengniu y Milkground determinaron romper unilateralmente sus multimillonarios contratos de patrocinio publicitario con Kylian. Paralelamente, la televisión estatal china (CCTV) suspendió temporalmente todas las transmisiones programadas de los partidos de LaLiga. El apagón mediático llegó al extremo de que portales deportivos locales y plataformas digitales censuraran activamente el nombre del delantero en los listados oficiales de votación de cara al Balón de Oro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Ante el inminente riesgo de perder uno de los mercados económicos más lucrativos y estratégicos para el fútbol europeo, LaLiga se vio obligada a intervenir de urgencia. Su presidente Javier Tebas emitió un comunicado institucional formal en el que ofreció disculpas directas en nombre de la patronal del fútbol y sus clubes afiliados. La organización deportiva lamentó profundamente el malestar ocasionado y se apresuró a calificar las declaraciones del astro del Real Madrid como una "actuación individual" totalmente ajena a los valores de la competición.

COMUNICADO DE MBAPPÉ

Acorralado por la magnitud de las pérdidas financieras y la presión diplomática, Mbappé publicó un comunicado oficial redactado simultáneamente en tres idiomas: francés, inglés y chino mandarín. En su declaración, el atacante asumió su responsabilidad y admitió que su comentario informal fue sumamente desafortunado. "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo", manifestó el futbolista con un tono de arrepentimiento.