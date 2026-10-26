La reacción de Yamal al Balón de Oro de Kane, puesto de Messi y la desgracia de Mbappé

El Balón de Oro 2026 ya tiene dueño y es el inglés Harry Kane quien superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Este es el puesto que ocupó Messi.
Harry Kane no podía creer que había ganado el Balón de Oro luego de que Ronaldo Názario mencionara su nombre, el inglés ganó ael premio a sus 33 años.
Al conocer su nombre, Lamine Yamal lo quedó viendo y lo primero que hizo fue aplaudir junto a todo el aforo. Londres estaba feliz por su goleador.
Luego lo enfocaron y no se miraba tan feliz, quería ganar este premio por primera vez.
Kylian Mbappé fue otro que reaccionó, el delantero francés fue un espectador de lujo ya que no se llevó ningún premio.
Esta fue su reacción a la hora que llamaron a Harry Kane.
Ronaldo Názario entregó el premio a un feliz Harry Kane. Es el sexto inglés en ganar el galardón.
La alegría y para muchos es justo que el ganador haya sido el delantero inglés.
Desde Michael Owen no ganaba un británico y el huracán rompió el mito.
Alexia Putellas y Harry Kane fueron los ganadores del Balón de Oro.
El beso al premio individual más preciado por los futbolistas.
El hermanito de Lamine Yamal se durmió durante la ceremonia.
Así quedó el ranking del Balón de Oro 2026. Kylian Mbappé en segundo lugar y Lamine en tercero.
Lionel Messi que fue captado fiendo la "Messi Cup" quedó en quinto lugar.
A Mbappé lo persigue la desgracia con el Balón de Oro, en nueve ocasiones no ha podido levantar el trofeo.