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La reacción de Yamal al Balón de Oro de Kane, puesto de Messi y la desgracia de Mbappé

El Balón de Oro 2026 ya tiene dueño y es el inglés Harry Kane quien superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Este es el puesto que ocupó Messi.

26 de octubre de 2026 a las 17:47
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El Balón de Oro 2026 ya tiene dueño y es el inglés Harry Kane quien superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Este es el puesto que ocupó Messi.
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Harry Kane no podía creer que había ganado el Balón de Oro luego de que Ronaldo Názario mencionara su nombre, el inglés ganó ael premio a sus 33 años.
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Al conocer su nombre, Lamine Yamal lo quedó viendo y lo primero que hizo fue aplaudir junto a todo el aforo. Londres estaba feliz por su goleador.
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Luego lo enfocaron y no se miraba tan feliz, quería ganar este premio por primera vez.
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Kylian Mbappé fue otro que reaccionó, el delantero francés fue un espectador de lujo ya que no se llevó ningún premio.
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Esta fue su reacción a la hora que llamaron a Harry Kane.
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Ronaldo Názario entregó el premio a un feliz Harry Kane. Es el sexto inglés en ganar el galardón.
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La alegría y para muchos es justo que el ganador haya sido el delantero inglés.
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Desde Michael Owen no ganaba un británico y el huracán rompió el mito.
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Alexia Putellas y Harry Kane fueron los ganadores del Balón de Oro.
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El beso al premio individual más preciado por los futbolistas.
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El hermanito de Lamine Yamal se durmió durante la ceremonia.
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Así quedó el ranking del Balón de Oro 2026. Kylian Mbappé en segundo lugar y Lamine en tercero.
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Lionel Messi que fue captado fiendo la "Messi Cup" quedó en quinto lugar.
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A Mbappé lo persigue la desgracia con el Balón de Oro, en nueve ocasiones no ha podido levantar el trofeo.
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