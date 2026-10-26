Balón de Oro 2026: la IA revela quién ganará el deseado premio en Londres

Las predicciones realizadas por la Inteligencia Artificial anticipan quién se llevará el prestigioso galardón que se estregará esta noche por parte de France Football y UEFA.
Este lunes conoceremos al ganador del Balón de Oro 2026. La ciudad de Londres acogerá la 70ª edición de esta prestigiosa ceremonia, que reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada 2025-26 y destacan nombres como el de Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé o Leo Messi.
En vistas de que será una edición mucho más reñida de lo habitual, le hemos consultado a la Inteligencia Artificial quiénes serán los grandes de la noche, y sus predicciones dejan algunas sorpresas en cuanto a la confección del podio final.
El uso de la IA para predecir el destino del fútbol mundial ha alcanzado un nuevo hito con la revelación de las proyecciones para el Balón de Oro. Diversos modelos de lenguaje de última generación emitieron sus veredictos sobre quién se llevará el prestigioso galardón de la revista France Football.
En un año donde se disputó el Mundial de la FIFA, la IA considera que la conquista del título por parte de la selección de España tendrá mucho peso en las votaciones.
Sin embargo, lejos de la unanimidad de otros años, la tecnología se encuentra actualmente dividida entre la consagración de la juventud extrema o el premio a la constancia goleadora de un veterano.
Esta circunstancia, combinada con su imponente irrupción en la élite con apenas 19 años y a la conquista de LaLiga, encumbraría a Lamine Yamal como ganador del Balón de Oro en categoría masculina.
Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, se ha decantado de manera directa y firme por la figura del extremo del FC Barcelona. El algoritmo de la gran tecnología prioriza el valor cualitativo del desequilibrio, la frescura y la madurez futbolística alcanzada por el jugador. Para este modelo, el peso de comandar el ataque de uno de los clubes más en forma de Europa inclina la balanza hacia la joya azulgrana.
Además de competir por el galardón principal, es un hecho que Lamine ganará el Trofeo Kopa por tercera vez consecutiva, el premio al mejor futbolista joven del mundo. Si llega a levantar también el Balón de Oro absoluto, rompería el récord histórico de Ronaldo Nazário como el jugador más joven en conseguirlo.
Completaría el podio el delantero Harry Kane, respaldado por sus feroces registros goleadores tanto con el Bayern Múnich como con la selección inglesa.
Grok, la herramienta desarrollada por xAI, apuesta sus cálculos en favor de Kane. Los datos procesados en tiempo real por la plataforma de Elon Musk enfatizan una regularidad implacable de cara al arco rival, registrando un acumulado de 73 dianasen 65 partidos al sumar sus participaciones con club y la selección. Bajo esta perspectiva puramente estadística, el ariete británico supera a cualquier otro competidor.
Detrás de los dos claros favoritos elegidos por las computadoras, Kylian Mbappé continúa apareciendo en los márgenes de los reportes predictivos. La presencia del atacante del Real Madrid en las rondas finales de la Champions League y su rol en LaLiga lo mantienen como la tercera vía lógica en caso de que los modelos numéricos sufran un vuelco en el tramo definitivo de las evaluaciones institucionales.
Si bien es cierto que poco hay que reprochar a la temporada individual del galo, la ausencia de títulos tanto en el Real Madrid como con la selección francesa tendrían mucho peso en la votación final.
La comunidad deportiva recibe estos pronósticos con una mezcla de fascinación y escepticismo ante la creciente influencia tecnológica. Muchos analistas señalan que, aunque la IA es capaz de procesar miles de datos por segundo, la decisión final del Balón de Oro siempre conserva un componente pasional y geopolítico que escapa al alcance de las ecuaciones y los procesadores más avanzados del mercado.
Y en la categoría femenina, el Barça volvería a ser protagonista tras una temporada en la que se han conquistado todos los títulos posibles, aunque la ganadora sería una futbolista que actualmente no viste sus colores. Se trata de Alexia Putellas, que recuperaría su lugar en el trono mundial y sumaría su tercer Balón de Oro luego de ganarlo en 2021 y 2022. La atacante española ahora milita en el London City.
Con las predicciones sobre la mesa, la recta final de la temporada determinará qué tecnología tuvo la razón. La batalla informática entre los registros históricos de Harry Kane y la magia precoz de Lamine Yamal añade una capa de narrativa contemporánea a un galardón que, de ahora en adelante, también se juega en las bases de datos del silicio.