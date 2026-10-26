Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, se ha decantado de manera directa y firme por la figura del extremo del FC Barcelona. El algoritmo de la gran tecnología prioriza el valor cualitativo del desequilibrio, la frescura y la madurez futbolística alcanzada por el jugador. Para este modelo, el peso de comandar el ataque de uno de los clubes más en forma de Europa inclina la balanza hacia la joya azulgrana.