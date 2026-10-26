Rute Cardoso revela cómo se dio cuenta de la muerte de Diogo Jota y el desgarrador último mensaje

Rute Cardoso ha revivido uno de los capítulos más dolorosos de su vida al recordar los últimos mensajes que intercambió con Diogo Jota antes del accidente de tráfico que acabó con la vida del futbolista del Liverpool y de su hermano, André Silva, el 3 de julio de 2025.
La esposa del delantero portugués ha reconstruido las horas de angustia, incertidumbre y desesperación que vivió aquella noche, cuando pasó de desearle un buen viaje a su marido a enfrentarse a una noticia que jamás imaginó recibir.
Los detalles forman parte de la biografía Diogo Jota: Forever in Our Hearts, escrita por el periodista José Manuel Delgado, una obra que recoge recuerdos personales, testimonios y episodios de la vida del internacional portugués.
En sus páginas, Rute relata cómo transcurrieron las últimas horas antes de conocer la muerte de su esposo y la manera en que la tragedia transformó para siempre la vida de su familia.
La muerte de Jota conmocionó al mundo del fútbol por la dimensión de la pérdida y por las circunstancias en las que ocurrió. El delantero tenía 28 años, era una de las figuras del Liverpool y acababa de casarse con Rute, su pareja desde la adolescencia y madre de sus tres hijos. La boda se había celebrado el 22 de junio de 2025, apenas once días antes del accidente.
Diogo Jota había emprendido un viaje por carretera junto a su hermano André Silva, de 25 años, con destino a Santander, en España. Desde allí, el atacante tenía previsto continuar su recorrido hacia Reino Unido para incorporarse a la pretemporada del Liverpool. Debido a una intervención quirúrgica reciente, los médicos le habían recomendado evitar los desplazamientos en avión, por lo que optó por viajar en coche.
Poco después de que los dos hermanos salieran, Rute decidió escribirle a su marido para desearle un buen viaje. Fue una conversación breve, cotidiana, de esas que forman parte de la rutina de cualquier pareja. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquel intercambio adquiriría un significado devastador para la esposa del futbolista.
"Unos minutos después de que se marcharan, le envié a Diogo un mensaje que decía: “Buen viaje”. Me respondió con un emoji y le dije que mantuviera la vista en la carretera»", recuerda Cardoso en un extracto del libro compartido por el diario Liverpool Echo.
En ese momento, nada parecía indicar que aquella sería la última comunicación entre ambos. Rute esperaba que su marido llegara a su destino sin contratiempos y pudiera continuar con los compromisos profesionales que tenía por delante. Lo que debía ser un trayecto rutinario terminó convirtiéndose en el inicio de una pesadilla que todavía hoy marca la vida de su familia.
Con el paso de las horas, la preocupación de Rute comenzó a crecer. Diogo no respondía a sus mensajes y la ausencia de noticias de los dos hermanos alimentaba una inquietud que todavía no podía relacionar con una tragedia de semejante magnitud.
Entre los mensajes que intentó enviarle había uno relacionado con un vídeo que acababa de recibir con imágenes de la boda. Quería compartirlo con su marido, recordar juntos aquellos días felices y enseñarle un recuerdo de una celebración que todavía estaba muy reciente. Era un gesto sencillo, propio de una pareja que acababa de casarse y tenía muchos momentos por delante para disfrutar de su nueva etapa.
Sin embargo, las respuestas nunca llegaron. Ante el silencio de Diogo, Rute decidió intentar comunicarse con André, pero tampoco obtuvo noticias de su cuñado. La inquietud fue aumentando hasta que optó por llamar al hotel de Benavente en el que los hermanos tenían previsto alojarse.
Uno de los momentos más desgarradores de su relato llegó cuando su tío le pidió que le entregara el teléfono a Nuno, su cuñado. Aunque no conocía todavía todos los detalles, Rute pudo escuchar parte de la conversación que se desarrollaba a su alrededor. Aquellas palabras terminaron por cambiarlo todo.
"De repente, mi tío me pidió que le pasara el teléfono a Nuno, mi cuñado. A esas horas de la noche, en el silencio, pude entender cada palabra que decían. Oí a mi tío decirle: “Se están llevando los cuerpos”. Creo que añadió “a la morgue”, pero ahí fue cuando me quedé en blanco", relata Cardoso.
La mujer quedó paralizada ante la posibilidad de que algo irreparable hubiera ocurrido, sin poder comprender cómo un viaje que había comenzado con un mensaje de despedida podía terminar de aquella manera. Poco después, su tío volvió a contactar con ella y la puso en comunicación con un agente de la Policía española. Fue entonces cuando recibió la confirmación oficial de que Diogo Jota y André Silva habían fallecido en el accidente.
La reacción de Rute fue de incredulidad absoluta. Su mente se negaba a aceptar una noticia que parecía imposible apenas unos días después de la boda. "Es una broma, no puede ser verdad. ¡No hay ninguna posibilidad de que esto sea verdad!", recuerda que repetía a su amiga Catarina.
Jota tenía 28 años y había construido una destacada carrera profesional, especialmente durante su etapa en el Liverpool, donde se convirtió en un delantero importante por su movilidad, capacidad goleadora y compromiso con el equipo. También había defendido los colores de la selección portuguesa, con la que disputó competiciones internacionales.
La historia de Diogo Jota permanece ligada a sus goles, sus actuaciones y su legado deportivo, pero también a una pérdida que golpeó profundamente a su familia. A través de sus recuerdos, Rute Cardoso busca mantener viva la memoria de su marido y compartir el dolor de aquellas horas en las que la esperanza se convirtió en incredulidad, y la espera de una llamada terminó con una noticia que nunca quiso escuchar.