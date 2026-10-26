Rute Cardoso revela cómo se dio cuenta de la muerte de Diogo Jota y el desgarrador último mensaje

La muerte de Jota conmocionó al mundo del fútbol por la dimensión de la pérdida y por las circunstancias en las que ocurrió. El delantero tenía 28 años, era una de las figuras del Liverpool y acababa de casarse con Rute, su pareja desde la adolescencia y madre de sus tres hijos. La boda se había celebrado el 22 de junio de 2025, apenas once días antes del accidente.