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Detalle de Yamal, la petición de Vozinha y leyenda entrega el Balón de Oro 2026

La alfombra del Balón de Oro 2026 se vistió de gala para recibir a todas las figuras nominadas e invitados que estarán observando a los ganadores.

26 de octubre de 2026 a las 14:15
Detalle de Yamal, la petición de Vozinha y leyenda entrega el Balón de Oro 2026
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La alfombra del Balón de Oro 2026 se vistió de gala para recibir a todas las figuras nominadas e invitados que estarán observando a los ganadores.
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Así llegó Lamine Yamal a la premiación del Balón de Oro 2026. El joven es uno de los grandes candidatos.
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La familia de Stanley Matthews, el primer ganador del Balón de Oro de la historia, pasó por la alfombra roja.
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Luis De La Fuente está nominado a ganar el mejor entrenador del mundo.
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Michael Owen, ganador del Balón de Oro en 2001 llegó para ver la gala. Espera que Harry Kane lo gane.
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Fabrizio Romano espera que sea Harry Kane que lo gane y estuvo analizando todo en la previa del premio.
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Kate Scott & Malik Scott llegando a la gala del Balón de Oro.
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Ronaldo Nazario llegó a la entrega del Balón de Oro: "Veo mucho talento en los tres que están ahí. Los criterios no son muy claros, pero es muy complicado. Son todos buenísimos y dos de ellos están en España y es motivo de honor. Hay que celebrarlo. Tener en España a Lamine y Mbappé... No sé quién ganadará".
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Mbappé tiene un juego parecido a Ronaldo. "Tiene muchas cosas mías. Velocidad, fuerza, gol, regate, remate. Es un jugador bastante completo. Marca muchos goles y tiene muchas cosas mías. Estoy contento de que mi legado sigue vivo".
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El ganador verá la cara de Ronaldo a la hora de recoger el premio.
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Vozinha fue nominado al mejor arquero del mundo por su gran Mundial con Cabo Verde. Llegó junto al presidente de Colo Colo.
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Vozinha le ha pedido una foto a Lamine Yamal y el jugador del Barcelona accedió.
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También lo hizo con Yan Diomandé jugador del Real Madrid.
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Scarlett Camberos es la primera mexicana estar nominada en el Balón de Oro y acabó en el puesto 21.
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Scarlett Camberos presumiendo la camiseta del glorioso Club América en la gala del Balón de Oro 2026. Sí, la capitana de Las Águilas posó con el jersey del club más grande de México durante la alfombra roja del evento de France Football.
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Otras bellas chicas llegharon para la gala.
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La imponente llegada de Alexia Putellas a la gala del Balón de Oro 2026. Hoy va por EL TERCER BALÓN DE ORO de su gloriosa carrera profesional.
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Clase, elegancia y porte dentro y fuera de la cancha.
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Luis Figo, otro de los ganadores del Balón de Oro, llegó a la gala.
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La llegada de Kylian Mbappé a la gala, el francés quiere hacer historia.
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Este fue el look que presentó Kylian Mbappé.
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Yan Diomandé llegó luego del Clásico con el Real Madrid.
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Harry Kane junto a su esposa en el Balón de Oro.
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El look de Cucurella, se dio un repaso en el pelo el español.
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EL DETALLE DE LAMINE YAMAL QUE YA ES TENDENCIA: la Joya del Barcelona y de la Selección española llegó a la Gala del Balón de Oro.
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El español llegó a la entrega del Balón de Oro

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