Detalle de Yamal, la petición de Vozinha y leyenda entrega el Balón de Oro 2026

Ronaldo Nazario llegó a la entrega del Balón de Oro: "Veo mucho talento en los tres que están ahí. Los criterios no son muy claros, pero es muy complicado. Son todos buenísimos y dos de ellos están en España y es motivo de honor. Hay que celebrarlo. Tener en España a Lamine y Mbappé... No sé quién ganadará".