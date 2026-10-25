¿Quién era la muñeca de jean blanco? Doble apagón en Choluteca y sureñas cautivan

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: La bronca tras el adiós del fluido eléctrico, muñeca de jean blanco enamora y la celebración de Olimpia en Choluteca.
Olimpia y Lobos UPNFM se enfrentaron por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional. El Rey de Copas tuvo una dura visita ante la manada.
Yustin Arboleda fue el encargado de abrir la lata para Olimpia ante Lobos UPNFM en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
Kevin Guity fue uno de los jugadores de Olimpia que más golpes recibió en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
Así celebró Yustin Arboleda que había tenido una semana amarga al salir expulsado en el Olimpia vs Cartaginés por la Copa Centroamericana.
Esta bella chica de jean blanco se robó las miradas en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
Ella es miembro de una de las marcas patrocinadoras de Lobos UPNFM. A muchos enamoró en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
Qué hermosa, ¿verdad? Ojalá regrese nuevamente a los partidos de Lobos UPNFM en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
La belleza sureña se hizo presente en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
Jamir Maldonado recibe la marca de tres jugadores de Lobos UPNFM en la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Qué guapísima esa muñeca que nos sonrió para el LENTE DIEZ que se hizo presente en Choluteca.
El staff de Lobos UPNFM no se perdió detalles del compromiso ante Olimpia. Recordemos que este es en duelo entre clubes capitalinos.
La bella dama de jean blanco era fotógrafa de la marca patrocinadora de Lobos. ¡Me enamoré, señores!
Selvin Brown fue el encargado de impartir justicia en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
Édrick Menjívar no fue titular porque Eduardo Espinel priorizó la Copa Centroamericana de la Concacaf.
La afición melenuda súper fiel no se quiso perder el duelo de su Olimpia ante Lobos UPNFM por la jornada 11 del torneo Apertura.
Un detalle importante: el partido se detuvo porque hubo un apagón en las torres eléctricas del Estadio Emilio Williams de Choluteca.
Olimpia y Lobos UPNFM tuvieron un partido de ida y vuelta en el Estadio Emilio Wlliams de Choluteca.
Faltando diez minutos para el final, la energía eléctrica nuevamente se interrumpió en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.