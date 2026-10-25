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¿Quién era la muñeca de jean blanco? Doble apagón en Choluteca y sureñas cautivan

Estas fueron las acciones más destacadas del partido entre Olimpia vs Lobos UPNFM por la jornada 11 del torneo Apertura.

25 de octubre de 2026 a las 18:31
¿Quién era la muñeca de jean blanco? Doble apagón en Choluteca y sureñas cautivan
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: La bronca tras el adiós del fluido eléctrico, muñeca de jean blanco enamora y la celebración de Olimpia en Choluteca.

 FOTOS: ALEX PÉREZ | ERLIN VARELA.
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Olimpia y Lobos UPNFM se enfrentaron por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional. El Rey de Copas tuvo una dura visita ante la manada.
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Yustin Arboleda fue el encargado de abrir la lata para Olimpia ante Lobos UPNFM en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
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Kevin Guity fue uno de los jugadores de Olimpia que más golpes recibió en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
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Así celebró Yustin Arboleda que había tenido una semana amarga al salir expulsado en el Olimpia vs Cartaginés por la Copa Centroamericana.
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Esta bella chica de jean blanco se robó las miradas en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
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Ella es miembro de una de las marcas patrocinadoras de Lobos UPNFM. A muchos enamoró en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.

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Qué hermosa, ¿verdad? Ojalá regrese nuevamente a los partidos de Lobos UPNFM en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
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La belleza sureña se hizo presente en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
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Jamir Maldonado recibe la marca de tres jugadores de Lobos UPNFM en la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
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Qué guapísima esa muñeca que nos sonrió para el LENTE DIEZ que se hizo presente en Choluteca.
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El staff de Lobos UPNFM no se perdió detalles del compromiso ante Olimpia. Recordemos que este es en duelo entre clubes capitalinos.
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La bella dama de jean blanco era fotógrafa de la marca patrocinadora de Lobos. ¡Me enamoré, señores!
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Selvin Brown fue el encargado de impartir justicia en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
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Édrick Menjívar no fue titular porque Eduardo Espinel priorizó la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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La afición melenuda súper fiel no se quiso perder el duelo de su Olimpia ante Lobos UPNFM por la jornada 11 del torneo Apertura.

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Un detalle importante: el partido se detuvo porque hubo un apagón en las torres eléctricas del Estadio Emilio Williams de Choluteca.
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Olimpia y Lobos UPNFM tuvieron un partido de ida y vuelta en el Estadio Emilio Wlliams de Choluteca.
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Faltando diez minutos para el final, la energía eléctrica nuevamente se interrumpió en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
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