Mbappé sepultó al Barça, locura de Mou y perdonaron a Lamine; el penal que no pitaron

Todo lo que se vivió este domingo en el Camp Nou con el triunfo del Real Madrid sobre Barcelona en el Clásico. Lamine Yamal terminó jugando gratis y el penal que pidió todo el conjunto blanco.
Barcelona y Real Madrid paralizaron este domingo el mundo del fútbol con el Clásico que terminó 1-2 en el Camp Nou. El partido fue correspondiente a la jornada 10 de la Liiga Española y el conjunto merengue dio el golpe.
El abrazo entre los entrenadores Hansi Flick y José Mourinho cuando estaba por iniciar el encuentro. Primer enfrentamiento entre ambos y el portugués le ganó el duelo.
Durante el primer tiempo, el equipo catalán tuvo la iniciativa y mayor control del balón, registrando más ataques y remates, pero sin efectividad. La visita esperaba en su área e intentaba salir a la contra para hacer daño por la bandas con Diomande.
Xavi Espart, quien se ha ganado el puesto titular en el lateral izquierdo del Barça, tuvo que abandonar el partido a los 30 minutos luego de una disputa con Tchouaméni.
El cuerpo médico azulgrana tuvo que ingresar al terreno de juego para examinar a Espart. El futbolista pidió el cambio y en su lugar ingresó Alejandro Balde.
Cundo estaba por terminar la primera parte, Kylian Mbappé anotó sin querer. Mal rechazo de Gerard Martín tras un centro de Diomande, el balón se estrelló en el francés para hacer el 0-1 y silenciar el Camp Nou.
Mbappé llegaba a los 10 tantos y ratificaba su gran rendimiento en los enfrentamientos directos ante el cuado blaugrana, sumando un gol de vital importancia justo antes del descanso.
Pedri, Raphinha y Fermín no podían creer que se iban al descanso con el marcador en contra. El Camp Nou estaba silenciado por los madridistas.
Para el segundo, las alarmas se encendieron en el equipo blanco luego de una jugada de Diomande tras quitarse la marca de Joao Cancelo, pero se llevó la peor parte.
Diomande quedó tendido sobre el césped con claros gesto de dolor y un minuto más tarde tuvo que retirarse. Por fortuna solo fue el golpe y luego fue capaz de continuar en el partido.
Cuando ya se cumplía la hora del Clásico, el Barcelona finalmente encontró el empate desde los botines de su goleador Raphinha. Un tiro de esquina que jugaron en corto, Pedri asistió al brasileño y éste remató de zurda para vencer a Lunin.
Raphinha alcanzó los 13 goles en la competición doméstica, siendo por ahora el máximo anotador y perseguido por Mbappé.
Tan solo 10 minutos después del empate del Barcelona, el Madrid pidió un penal por una mano de Balde dentro del área tras una disputa con Mbappé. Ni el árbitro Juan Martínez Munuera ni el VAR intervinieron.
Frenkie De Jong debutó esta temporada al ingresar en el 71' por Fermín. El volante neerlandés ya está totalmente recuperado de la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en junio con su selección.
Y cuando parecía que el Clásico terminaba igualado, Mbappé silenció por completo el templo azulgrana con su doblete en el 87'.
Gran jugada de Jude Bellingham, que sirvió para el recién ingresado Camavinga y el volante francés se quitó la marca de Cubarsí y luego asistió a Mbappé para que definiera sin marcas tras la salida de Joan García.
Mourinho se volvió loco y festejó con todo el tanto de Mbappé que sentenció al Barcelona en su propio campo en los últimos minutos.
Lamine Yamal le propinó un pisotón a Bellingham en el tramo final. Los jugadores del Madrid pedían la amonestación, pero el árbitro lo perdonó y el que vio la tarjeta amarilla fue Dean Huijsen por reclamarle la falta del jugador azulgrana.
No fue la mejor noche de Lamine: 0 goles, 0 pases de gol, un remate desviado, 4 regates, 75 toques y perdió la pelota 24 veces. Prácticamente desaparecido la joven estrella azulgrana.
Con este resultado, el Real Madrid continúa en el tercer puesto con 24 unidades y se coloca a uno del Atlético y tres del líder Barcelona. El primer Clásico de la temporada se pintó de blanco en el Camp Nou.
Mbappé llegó a los 100 goles con la camiseta merengue y tiene 11 en LaLiga, solo superado por Raphinha.
El abrazo de Lunin con Mourinho tras llevarse los tres puntos. El arquero ucraniano fue titular y portó el gafete de capitán tras la baja de última de hora Courtois que presentó un proceso gripal.