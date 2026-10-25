De huir de la guerra y dejar a su mamá a reemplazo de Courtois ante Barcelona

Thibaut Courtois es baja oficial para el Clásico frente al FC Barcelona y José Mourinho ha llamado a un canterano que mide 2.2 metros.
A grandes males, grandes remedios. La historia del joven portero Illia Voloshyn es el reflejo vivo de la resiliencia: armarse de valor, echarse una maleta al hombro y salir a buscar la vida a mil kilómetros de casa para rehacerse desde cero.
Nacido el 15 de enero de 2007 en Novomoskovsk, cerca de Dnipro, la vida de Voloshyn dio un giro drástico en la primavera de 2022. Con apenas 15 años, se vio obligado a abandonar Ucrania para escapar del conflicto bélico que azota a su país.
Aquella huida le exigió el sacrificio más doloroso de su vida: separarse de su madre, quien tuvo que quedarse en Ucrania. Con la ayuda de un compatriota, el adolescente llegó a España sin hablar el idioma y con la difícil tarea de reconstruirlo todo.
Su primer refugio en suelo español fue Novelda, una tranquila localidad alicantina que le tendió la mano. En medio de tanta incertidumbre y dolor, el fútbol se convirtió en su principal vía de escape y en la herramienta para recuperar la rutina.
Fue precisamente bajo los tres palos donde Voloshyn encontró su lugar en el mundo. Destacó de inmediato en el club local gracias a una presencia física imponente: dos metros de estatura que impresionaban a cualquiera dentro del área.
Con el objetivo de darle una oportunidad mayor, su tutor, volcado en la ayuda a refugiados, contactó al exfutbolista Roman Zozulya. Esa gestión le abrió al joven guardameta las puertas para realizar una prueba con el Rayo Majadahonda en Madrid.
El conjunto majariego descubrió un auténtico diamante en bruto. Su impresionante altura, sumada a su gran movilidad, perfil zurdo y buen juego con los pies, aceleraron su fichaje y lo pusieron en el escaparate del fútbol formativo español.
El talento del ucraniano no pasó desapercibido para el Real Madrid, que actuó con rapidez e incorporó al guardameta a la cantera de Valdebebas a comienzos de 2024, asegurando a un jugador con enorme margen de crecimiento.
Desde su llegada a la capital, la progresión de Voloshyn ha sido vertiginosa. Ha quemado etapas rápidamente pasando por el Juvenil C, B y A, hasta consolidarse en el Real Madrid C y alcanzar hoy en día una estatura de 2,02 metros.
El punto más alto de su etapa formativa llegó en abril de 2026, cuando se proclamó campeón de la UEFA Youth League con el Juvenil A. Aquel niño que huyó de las bombas levantaba en Lausana el trofeo más importante del fútbol base europeo.
Su buen desempeño lo llevó a realizar la pretemporada con el primer equipo e incluso disputar sus primeros minutos. Esta trayectoria evoca el camino de su compatriota Andriy Lunin, quien también llegó desde lejos para instalarse en el Bernabéu.
Hoy, con 19 años cumplidos y un peso que ronda entre los 82 y 90 kilos según las fichas técnicas, el destino vuelve a sonreírle. Un proceso gripal de Thibaut Courtois le ha abierto un hueco de última hora en la convocatoria del primer equipo.
Lunin asumirá la responsabilidad bajo palos para enfrentar al Barcelona, mientras que Voloshyn vivirá el Clásico desde la banca. Una recompensa gigante para alguien que debió dejar su hogar mucho antes de estar preparado.
Illia Voloshyn nunca olvidó a quienes le ayudaron en el camino; de hecho, regresó a Novelda en 2024 para agradecer el apoyo recibido. Ahora, el chico que encontró un refugio en Alicante está listo para presenciar el partido más grande del mundo.