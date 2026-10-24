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¿Qué pasó con Nixon Cruz? El motivo del lodo en el Olímpico y llegó el fichaje de Real España

Las fotos que dejaron el accidentado partido entre Platense y Real España en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

24 de octubre de 2026 a las 18:42
¿Qué pasó con Nixon Cruz? El motivo del lodo en el Olímpico y llegó el fichaje de Real España
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NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Nixon Cruz nuevamente "desparecido", llegó el fichaje de Real España y el motivo del lodo en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

 FOTOS: HÉCTOR PAZ.
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Real España recibió al Platense por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

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El partido dejó detalles curiosos. Por ejemplo: JIM, técnico del Real España, nuevamente dejó fuera de la convocatoria a Nixon Cruz.
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El FVS fue muy usado por el réferi, quien echó a dos jugadores del Real España en los noventa minutos. El réferi Julio Guity echó a los extranjeros Gonzalo Ritacco y David Sayago.
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Andrés Felipe Salazar, portero colombiano, ya se encuentra en Honduras para vestir la camiseta de Real España. Reemplazará al lesionado Buba López.
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Real España lo estaba ganando 4-1 en el minuto 49, pero Platense metió garra y terminó asustando al conjunto catedrático en el Olímpico.
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¿Y ese "besote"? El lindo beso que se dieron estos aficionados y que fue captado por el LENTE DIEZ.
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La bandera de Argentina también se hizo presente en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

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Un detalle que no pasó desapercibido fue el lamentable estado de la grama del Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
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Darixon Vuelto anotó doblete y le dedicó los goles a su amigo y compañero Luis Buba López.
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Antony García domina la pelota ante la marca de los jugadores del Platense de Puerto Cortés.
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La afición de Real España llegó con la camiseta aurinegra a apoyar a su equipo que todavía sigue invicto jugando de local.
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El lamentable estado de la cancha. El motivo por el que estaba así es por las constantes lluvias y por un partido amistoso que se disputó ahí este viernes reciente.
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El Estadio Olímpico es un recinto que no tiene grama híbrida. Qué triste ver estas postales del Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
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Mike Arana nuevamente sumó minutos como titular en el Real España en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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