¿Qué pasó con Nixon Cruz? El motivo del lodo en el Olímpico y llegó el fichaje de Real España

NO SE VIO EN TELEVISIÓN: Nixon Cruz nuevamente "desparecido", llegó el fichaje de Real España y el motivo del lodo en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Real España recibió al Platense por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
El partido dejó detalles curiosos. Por ejemplo: JIM, técnico del Real España, nuevamente dejó fuera de la convocatoria a Nixon Cruz.
El FVS fue muy usado por el réferi, quien echó a dos jugadores del Real España en los noventa minutos. El réferi Julio Guity echó a los extranjeros Gonzalo Ritacco y David Sayago.
Andrés Felipe Salazar, portero colombiano, ya se encuentra en Honduras para vestir la camiseta de Real España. Reemplazará al lesionado Buba López.
Real España lo estaba ganando 4-1 en el minuto 49, pero Platense metió garra y terminó asustando al conjunto catedrático en el Olímpico.
¿Y ese "besote"? El lindo beso que se dieron estos aficionados y que fue captado por el LENTE DIEZ.
La bandera de Argentina también se hizo presente en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Un detalle que no pasó desapercibido fue el lamentable estado de la grama del Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Darixon Vuelto anotó doblete y le dedicó los goles a su amigo y compañero Luis Buba López.
Antony García domina la pelota ante la marca de los jugadores del Platense de Puerto Cortés.
La afición de Real España llegó con la camiseta aurinegra a apoyar a su equipo que todavía sigue invicto jugando de local.
El lamentable estado de la cancha. El motivo por el que estaba así es por las constantes lluvias y por un partido amistoso que se disputó ahí este viernes reciente.
El Estadio Olímpico es un recinto que no tiene grama híbrida. Qué triste ver estas postales del Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Mike Arana nuevamente sumó minutos como titular en el Real España en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.