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¡Bailando por la vida! CONDEPOR celebra el Zumbafest Rosa contra el cáncer de mama

Con música, baile y un mensaje de esperanza, CONDEPOR reafirmó su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables, bajo una consigna que invita a toda la población a sumarse.

24 de octubre de 2026 a las 15:58
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Con música, baile y un mensaje de esperanza, CONDEPOR reafirmó su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables, bajo una consigna que invita a toda la población a sumarse.
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El Zumbafest Rosa se convirtió en una jornada llena de alegría, música y movimiento, con la participación de personas que se unieron para promover la actividad física y la prevención del cáncer de mama en Honduras.
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La actividad fue impulsada por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), que continúa desarrollando iniciativas para fomentar hábitos saludables entre la población hondureña.
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Al ritmo de diferentes canciones, los asistentes disfrutaron de una sesión de baile y ejercicio que combinó el entretenimiento con un mensaje de concientización sobre el cuidado de la salud.
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El evento también buscó destacar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, una acción fundamental para identificar la enfermedad a tiempo y aumentar las posibilidades de recibir un tratamiento oportuno.
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Bajo la dirección del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, CONDEPOR mantiene su apuesta por actividades que contribuyan al bienestar físico y emocional de las familias hondureñas.
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La jornada contó además con la presencia del viceministro Vinicio Valdés, quien acompañó esta iniciativa orientada a generar conciencia mediante el deporte y la participación ciudadana.
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El Zumbafest Rosa permitió que los participantes disfrutaran de un espacio de convivencia, en el que la energía y el entusiasmo se combinaron con un propósito enfocado en la salud y la prevención.
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A través de este tipo de eventos, las autoridades deportivas buscan acercar la actividad física a más personas y recordar que el ejercicio puede formar parte de una rutina beneficiosa para el bienestar general.
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Con música, baile y un mensaje de esperanza, CONDEPOR reafirmó su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables, bajo una consigna que invita a toda la población a sumarse: ¡Juntos nos movemos por la vida!
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