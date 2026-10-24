¡Bailando por la vida! CONDEPOR celebra el Zumbafest Rosa contra el cáncer de mama

Con música, baile y un mensaje de esperanza, CONDEPOR reafirmó su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables, bajo una consigna que invita a toda la población a sumarse.
El Zumbafest Rosa se convirtió en una jornada llena de alegría, música y movimiento, con la participación de personas que se unieron para promover la actividad física y la prevención del cáncer de mama en Honduras.
La actividad fue impulsada por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), que continúa desarrollando iniciativas para fomentar hábitos saludables entre la población hondureña.
Al ritmo de diferentes canciones, los asistentes disfrutaron de una sesión de baile y ejercicio que combinó el entretenimiento con un mensaje de concientización sobre el cuidado de la salud.
El evento también buscó destacar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, una acción fundamental para identificar la enfermedad a tiempo y aumentar las posibilidades de recibir un tratamiento oportuno.
Bajo la dirección del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, CONDEPOR mantiene su apuesta por actividades que contribuyan al bienestar físico y emocional de las familias hondureñas.
La jornada contó además con la presencia del viceministro Vinicio Valdés, quien acompañó esta iniciativa orientada a generar conciencia mediante el deporte y la participación ciudadana.
El Zumbafest Rosa permitió que los participantes disfrutaran de un espacio de convivencia, en el que la energía y el entusiasmo se combinaron con un propósito enfocado en la salud y la prevención.
A través de este tipo de eventos, las autoridades deportivas buscan acercar la actividad física a más personas y recordar que el ejercicio puede formar parte de una rutina beneficiosa para el bienestar general.
Con música, baile y un mensaje de esperanza, CONDEPOR reafirmó su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables, bajo una consigna que invita a toda la población a sumarse: ¡Juntos nos movemos por la vida!