Balón de Oro 2026: Barcelona toma decisión si Mbappé gana sobre Lamine Yamal

Bombazo. Barcelona amenaza con boicotear la gala del Balón de Oro 2026 tras conocer información que podría sacudir la ceremonia de este lunes 26 de octubre.
El mundo del fútbol se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año. Este lunes 26 de octubre se celebrará la gala del Balón de Oro 2026, el prestigioso galardón individual que entrega la revista francesa France Football y que reconoce a los mejores futbolistas del planeta por su rendimiento, sus actuaciones y los logros alcanzados durante la temporada.
La ceremonia volverá a reunir a las principales figuras del balompié internacional en un evento que acapara la atención de aficionados, periodistas, clubes y especialistas de todo el mundo.
La entrega del Balón de Oro representa mucho más que una premiación. Se trata de una cita que paraliza al fútbol internacional, genera debates interminables y despierta enormes expectativas por conocer quién será el jugador que logre imponerse en una de las distinciones más codiciadas del deporte.
La expectativa crece conforme se acerca la ceremonia, en una edición que promete estar marcada tanto por la disputa deportiva como por las controversias que rodean las votaciones y los criterios utilizados para elegir al ganador.
El Balón de Oro no solamente pone en primer plano los goles, los títulos y las estadísticas individuales, sino que también suele abrir discusiones sobre el peso de los campeonatos colectivos, el rendimiento en los partidos decisivos y la influencia de las grandes estrellas en sus respectivos equipos.
Sin embargo, la edición de 2026 amenaza con tener un ingrediente adicional fuera del terreno de juego. El FC Barcelona estaría valorando una medida contundente ante la posibilidad de que el francés Kylian Mbappé se lleve el máximo reconocimiento individual.
Según la información que ha trascendido de MatchDay Central , el club azulgrana considera que el resultado de la votación podría representar un nuevo episodio de un trato que juzga injusto y estaría dispuesto a expresar su inconformidad mediante una posible ausencia en la ceremonia.
La controversia ha comenzado a generar ruido en la antesala de una gala que debería tener como protagonistas a los mejores futbolistas del año. La postura que se atribuye al Barcelona refleja el malestar que puede provocar una decisión de esta magnitud, especialmente cuando existen diferentes interpretaciones sobre los méritos deportivos de los principales aspirantes.
De acuerdo con la información difundida, el Barcelona ha sido informado de que ningún futbolista ganador de la Copa del Mundo terminó entre los dos primeros lugares de las clasificaciones del Balón de Oro.
Este dato habría generado preocupación en la entidad catalana, que ahora analiza la posibilidad de adoptar una postura de protesta si Kylian Mbappé termina levantando el trofeo.
La posibilidad de que el delantero francés sea proclamado ganador habría llevado al club a estudiar una respuesta institucional contundente. Dentro de ese escenario, el Barcelona consideraría que no asistir a la gala sería una manera de manifestar su desacuerdo con una decisión que, desde su perspectiva, podría evidenciar un trato desigual en la valoración de los futbolistas.
La eventual protesta no sería un asunto menor. La presencia de los clubes más importantes de Europa forma parte del atractivo de una ceremonia que reúne a jugadores, entrenadores, dirigentes y representantes de las principales instituciones del fútbol mundial.
No obstante, la posibilidad de un boicot debe entenderse como una medida que estaría siendo considerada y no como una decisión definitiva. La eventual ausencia del conjunto azulgrana dependería de cómo evolucione la situación y, sobre todo, de la confirmación del ganador del galardón.
En medio de esta polémica, el Barcelona podría seguir el ejemplo del Real Madrid, que el año pasado optó por no acudir a la ceremonia del Balón de Oro en medio de su desacuerdo con el resultado de la premiación. Aquel episodio convirtió la gala en un escenario de debate sobre la relación entre los grandes clubes europeos y una distinción que, pese a su enorme prestigio, no está exenta de controversias.
El caso también pondría nuevamente bajo los reflectores los criterios que determinan al ganador del Balón de Oro. La actuación individual, los títulos conquistados, la regularidad a lo largo de la temporada y el rendimiento en encuentros decisivos son algunos de los elementos que suelen alimentar el debate entre aficionados y especialistas. En una competición con candidatos de primer nivel, las diferencias de criterio pueden provocar reacciones que trascienden lo estrictamente deportivo.
Cabe recordar que Ousmane Dembélé es el último ganador del Balón de Oro.