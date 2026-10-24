Mourinho quiere dar el golpe: el 11 del Real Madrid ante Barça en el Clásico

Real Madrid visita este domingo el Camp Nou para afrontar el Clásico ante Barcelona por la jornada 10 de LaLiga. El 11 titular que perfila José Mourinho para silenciar el templo azulgrana y llevarse los tres puntos.
Thibaut Courtois - El guardameta belga ha encajado nueve goles en nueve partidos disputados en este arranque de campeonato, y solo en dos encuentros ha podido tener la portería imbatida.
Fede Valverde - Mourinho entiende que el uruguayo debe seguir como lateral derecho pese a contar con Dumfries y Alexander-Arnold. Su velocidad, recorrido físico y capacidad para romper líneas le permiten proyectarse en ataque con facilidad por la banda.
Ibrahima Konaté - El central francés disputará su primer Clásico de LaLiga y tendrá que estar muy atento para contrarrestar el ataque azulgrana.
Dean Huijsen - Defensor de 21 años que le ha ganado el puesto a Rudiger y tiene contrato con los blancos hasta 2030. Lleva siete partidos en la presente temporada del fútbol español.
Marc Cucurella - El encargado de intentar frenar a Lamine Yamal por la banda izquierda. No fue titular en Champions League contra el Leipzig porque su entrenador lo estaba guardando para este trascendental encuentro.
Aurelién Tchouaméni - Volante francés de 26 años que ha disputado cinco partidos en Liga y cuenta con un tanto. Mantendrá una batalla en la medular ante Pedri, Rodri o Fermín.
Eduardo Camavinga - De acuerdo con el diario Marca, es la sorpresa que prepara Mourinho para el Clásico. Viene de ser titular frente al Leipzig y el DT valora su inclusión para ganar músculo, recorrido y capacidad de frenar las transiciones ofensivas del Barcelona.
Jude Bellingham - Tres goles y cuatro asistencias en nueve partidos tiene el mediocampista inglés. Ya sabe lo que es anotarle al Barcelona en los Clásicos y espera repetir la dosis este domingo en la ciudad catalana.
Arda Güler - Ante la ausencia de Vinicius por sanción, la perla turca entraría en el 11 inicial. Viene de anotar frente al Sevilla y Leipzig, además de sumar asistencias destacadas. Mou lo ha utilizado con regularidad para aportar creatividad en la construcción de juego y romper líneas rivales.
Yan Diomande - El extremo marfileño, que costó cerca de los 140 millones de euros, atraviesa un gran momento al sumar tres goles y cuatro asistencias en sus últimos partidos con el equipo blanco, ganándose la confianza del cuerpo técnico.
Kylian Mbappé - Candidato para ganar el Balón de Oro, el delantero francés llega al Clásico enchufadísimo con nueve tantos en nueve partidos disputados. Es el segundo máximo goleador de LaLiga, solo por detrás de Raphinha que tiene 12.
"Tenemos buena dinámica, llegamos bien, metemos goles... Mi experiencia en los Clásicos y derbis que he jugado, lo que ha pasado antes no tiene mucho sentido. No hay un plan específico anti-Lamine. Son todos muy buenos, como también los hay en el Madrid", declaró Mourinho en la conferencia de prensa previa al partido.
El entrenador portugués cuenta con dos carrileros de primer nivel que por ahora han visto cómo un centrocampista les ha ganado el pulso. Alexander-Arnold y Dumfries podrían tener minutos en el Clásico.
Bernardo Silva viene de anotar su primer tanto con la camiseta merengue y suele ingresar desde el banquillo.
Endrick tendrá que esperar su turno con los demás suplentes. El punta brasileño solo ha jugado dos partidos de Liga y lleva un gol en la Champions League.