Barcelona-Real Madrid: la IA predice al ganador del Clásico en el Camp Nou

Más allá de los porcentajes generados por ordenador, el factor anímico de jugar ante su afición en el remozado feudo barcelonista ha sido una variable de peso en los cálculos del superordenador. El peso de la localía, sumado a la fluidez del mediocampo y la efectividad goleadora mostrada en el inicio de la temporada, terminaron por inclinar la balanza virtual de manera contundente.