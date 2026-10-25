Mourinho lo perdió de última hora: las bajas del Barça-Real Madrid en el Clásico

Barcelona recibe este domingo al Real Madrid para disputar el Clásico de LaLiga en el Camp Nou y ambos equipos cuentan con bajas importantes en sus plantillas.
En el Barcelona una de las sensibles bajas es la de Jules Koundé. El técnico Hansi Flick confirmó en la previa que el defensor francés no se ha recuperado de un esguince de tobillo de grado 1 que lo mantendrá alejado de las canchas hasta noviembre.
El defensor Eric García, que también puede desempeñarse como volante, se pierde el compromiso por unas molestias en el recto anterior del muslo derecho.
En la medular el conjunto catalán pierde a Dani Olmo, que sufrió una rotura de fibras en el aductor durante el partido de Champions League contra el PSG en el Parque de los Príncipes.
En la clínica azulgrana continúa Andreas Christensen. El central danés no juega desde el 20 de septiembre, cuando sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo durante el partido contra el Sevilla por LaLiga.
El pasado 10 de agosto Roony Bardghji se rompió la rodilla en la pretemporada del Barcelona. El atacante suesto es baja de larga duración por rotura de ligamento cruzado.
En el Real Madrid, por su parte, una de las bajas más importantes es la de Vinicius. Aunque el brasileño no atraviesa su mejor momento, el técnico José Mourinho sigue apostando por él, pero se pierde el Clásico por sanción. Cumplirá su segundo partido luego de la roja que vio ante Villarreal por agarrar del pelo a un rival.
La noticia que sacudió este domingo al madridismo fue la baja de última hora de Thibaut Courtois. El arquero ni siquiera viajó con el equipo a la Ciudad Condal y se queda reposando en casa por un cuadro gripal.
A través de un comunicado oficial, el conjunto merengue confirmó que Courtois fue desconvocado y en su lugar fue llamado el ucraniano de 19 años, Illia Voloshyn. De esta manera, Lunin será el titular ante el Barça.
Rodrygo se sigue recuperando de la rotura de ligamento cruzado que sufrió a prinpios del pasado mes de marzo. El brasileño se perdió el Mundial y su vuelta a los terrenos de juego está prevista en enero.
Ferland Mendy también se recupera de la lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha que sufrió en mayo. El lateral francés tuvo que pasar por el quirófano, pero ya comenzó a reincorporarse a los entrenamientos grupales.
Raúl Asencio no ha debutado en la temporada y sufrió una fractura por estrés en la tibia derecha de la que fue operado con éxito el pasado 1 de octubre. El defensor español recibió la visita de Mou en la clínica y su vuelta está prevista para inicios de 2027.