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La sorpresa que se llevó Mbappé, protesta en Barcelona y el estreno en el Camp Nou

Real Madrid y Barcelona juegan en el partidazo de la jornada, pero hay algo que sorprendió a Kylian Mbappé en su llegada al FC Barcelona.

25 de octubre de 2026 a las 12:25
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Real Madrid y Barcelona juegan en el partidazo de la jornada, pero hay algo que sorprendió a Kylian Mbappé en su llegada al FC Barcelona.
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Marc Cucurella jugará su primer Clásico y lo hará con la camisa del Real Madrid. Es uno de los debutantes junto a Diomandé.
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Jude Bellingham es llamado a ser importante, aquí firmando una camisa a uno de los aficionados de Real Madrid en Barcelona.
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Diomandé y Militao han compartido con algunos chicos aficionados del Real Madrid en Barcelona.
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El mensaje de Sergio Ramos antes del Clásico. Unas de las leyendas de la Casa Blanca está pendiente.
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Los trabajadores del Barça, en huelga por sus condiciones laborales, se manifiestan en los prolegómenos del Clásico.
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Este pancarta han sacado los aficionados del Barcelona, quieren que Real Madrid viva una pesadilla: "Su infierno es azulgrana".

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Los aficionados culés tienen confianza en que el equipo culé pueda concretar una goleada.
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Barcelona estrena indumentaria con nuevo logo.
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Los aficionados culés han llegado al Camp Nou desde temprano.
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Los aficionados esperan sacar los tres puntos y ponerse a 9 en la tabla de posiciones.
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¡Mbappé no se lo podía creer! Kylian Mbappé se sorprendió al escuchar a numerosos aficionados en Barcelona coreando su nombre. El crack francés no pasó desapercibido ni siquiera en la ciudad del eterno rival.
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La llegada del Real Madrid al Camp Nou para sacar tres puntos que lo pongan a competir en LaLiga.
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Barcelona llegó con su nueva indumentaria también en la chaquetas de los jugadores. Parte de lo que se estrena.
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José Mourinho sorprendió a todos con la inclusión de Bernardo Silva en el 11 titular.
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Flick mandó los que todos pensaban, Xavi Espart defenderá a Diomandé.
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