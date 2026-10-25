La sorpresa que se llevó Mbappé, protesta en Barcelona y el estreno en el Camp Nou

Real Madrid y Barcelona juegan en el partidazo de la jornada, pero hay algo que sorprendió a Kylian Mbappé en su llegada al FC Barcelona.
Marc Cucurella jugará su primer Clásico y lo hará con la camisa del Real Madrid. Es uno de los debutantes junto a Diomandé.
Jude Bellingham es llamado a ser importante, aquí firmando una camisa a uno de los aficionados de Real Madrid en Barcelona.
Diomandé y Militao han compartido con algunos chicos aficionados del Real Madrid en Barcelona.
El mensaje de Sergio Ramos antes del Clásico. Unas de las leyendas de la Casa Blanca está pendiente.
Los trabajadores del Barça, en huelga por sus condiciones laborales, se manifiestan en los prolegómenos del Clásico.
Este pancarta han sacado los aficionados del Barcelona, quieren que Real Madrid viva una pesadilla: "Su infierno es azulgrana".
Los aficionados culés tienen confianza en que el equipo culé pueda concretar una goleada.
Barcelona estrena indumentaria con nuevo logo.
Los aficionados culés han llegado al Camp Nou desde temprano.
Los aficionados esperan sacar los tres puntos y ponerse a 9 en la tabla de posiciones.
¡Mbappé no se lo podía creer! Kylian Mbappé se sorprendió al escuchar a numerosos aficionados en Barcelona coreando su nombre. El crack francés no pasó desapercibido ni siquiera en la ciudad del eterno rival.
La llegada del Real Madrid al Camp Nou para sacar tres puntos que lo pongan a competir en LaLiga.
Barcelona llegó con su nueva indumentaria también en la chaquetas de los jugadores. Parte de lo que se estrena.
José Mourinho sorprendió a todos con la inclusión de Bernardo Silva en el 11 titular.
Flick mandó los que todos pensaban, Xavi Espart defenderá a Diomandé.