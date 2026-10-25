"Era roja": Mourinho atiza contra el VAR y lo que piensa de Lamine tras ganar el Clásico

José Mourinho valoró el triunfazo del Real Madrid sobre Barcelona en el Clásico disputado en el Camp Nou (1-2) y reconoció que Lamine Yamal es una gran jugador, pero que esta noche ante Cucurella no pudo explotar toda su calidad porque el lateral lo conoce muy bien. El entrenador portugués atizó contra el VAR y reclamó una tarjeta roja para Joao Cancelo tras una disputa con Diomande, donde el extremo marfileño terminó con molestias. También asegura que Fede Valverde jugó lesionado 40 minutos.

Se queda con el Clásico "Ha sido un gran partido. De alto nivel. Dos equipos que juegan para ganar y en nuestro caso los chicos han hecho un gran partido. Organizados, con coraje, contra un adversario que presiona mucho. Hemos tenido posibilidades para hacer antes el segundo. Esa situación de Jude con Kylian de dos contra uno. El Barça tiene una reacción fuerte en el segundo tiempo, pero nosotros tenemos esa tranquilidad y no la hemos perdido. Gran victoria de los chicos". Trabajo arbitral No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "El árbitro ha hecho un gran partido. El VAR ha estado dormido en el 60', con decisión de influencia en la clara tarjeta roja de Joao por la falta a Diomande". Sensaciones "Tú puedes ganar por suerte, defendiendo mucho, pero ganamos con tranquilidad y con todos los méritos. Con Bernardo, estoy aquí desde hace poco, aunque le conozco bien. Una cosa es eso y otra es ver como se puede integrar. Nunca les diré 'este es mi equipo base' o hablaré de indiscutibles. Es una plantilla completa, trabajan mucho y están preparados para ganar. En dos preguntas que me han hecho ninguna ha sido de Lunin. Seguro que si Lunin comete errores, la segunda pregunta es sobre él. Tenemos al mejor portero del mundo, pero ninguno ha llorado antes del partido porque no jugaría. Los jugadores están unidos. Son cinco victorias seguidas, con otro partido el domingo y una serie única porque jugamos fuera de casa tres partidos. Valverde ha jugado lesionado más de 40 minutos. Ha querido continuar en sus límites".

Camavinga y última jugada "Eduardo, como todos, es un titular. Entrenan para eso y luego el entrenador es el que decide. Hay entrenadores que miran al banquillo y no tienen soluciones. Flick mete a De Jong que es un motor muy fuerte. Bernardo ha trabajado mucho sobre Pedri y el partido necesitaba piernas de nosotros para continuar y salir al contraataque. Ante el Barcelona, muchas veces es difícil atacar espacios ya que muchas veces caes en fuera de juego. Si el movimiento viene de segunda línea, como Jude o Camavinga han hecho, es más difícil para ellos". Nivel de sus jugadores "Me parece que ha sido el partido más difícil contra un adversario que venía de solo victorias en el campeonato. Hemos ganado de cuatro a varios equipos, pero es el Barça y los jugadores han hecho un gran partido". Mentalidad del equipo "En los últimos partidos hemos mejorado mucho. La del Atlético no quiero volver atrás, pero la del Betis fue donde más goles hemos fallado. No jugamos un desastre. El grupo es fuerte internamente, con una empatía que crece entre todos, apoyándose unos a otros. Es un grupo bonito para trabajar. Los grupos bonitos son también esos que están unidos en la dificultad. Cuando volvemos al trabajo, no voy a dejar a la gente con la cabeza en la luna. Si perdemos en El Sardinero, la victoria de hoy no sirve. El Madrid juega para ganar campeonatos".

Cucurella y el duelo con Lamine Yamal "Tenemos dos laterales izquierdos de alto nivel, lo que me permite dosificar las cosas un poco. Carreras jugó el último partido y ha permitido a Cucu estar fresco para este partido. Ha hecho un gran trabajo. Digo siempre que solo entiendo lo buenos que son los jugadores cuando los veo delante mío. Por televisión me falta alguna cosa. A diez metros de mí entiendo la calidad de los jugadores" Lamine Yamal "Es muy bueno, muy difícil y, además de bueno, es listo. Ha intentado todo. Es el partido más difícil que ha tenido Cucu contra un chico que es muy bueno".

✅ 👏 Mourinho pone en VALOR el partido de CUCURELLA: "Era el partido MÁS difícil para él"🔝 "Carreras jugó el miércoles para que 'Cucu' pudiera estar fresco y centrado SÓLO en este partido"👀 "Jugó contra Lamine, que es un gran jugador, pero es su COMPAÑERO y lo conoce muy bien" — El Larguero (@ellarguero) October 25, 2026