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EN VIVO: Barcelona y Real Madrid ya juegan el Clásico por la Liga Española

El conjunto culé está enfrentando a los merengues y buscan alargar su ventaja en la tabla de posiciones de LaLiga de España.

EN VIVO: Barcelona y Real Madrid ya juegan el Clásico por la Liga Española
VS

Barcelona y Real Madrid se ven las caras en la décima jornada de la Liga Española.
25 de octubre de 2026 a las 11:31

Barcelona está empatando sin goles ante el Real Madrid en el primer tiempo del duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga Española. Cabe recordar que el clásico que paraliza al mundo se está disputando en el Spotify Camp Nou.

-- MINUTO A MINUTO --

MIN 6 - Anthony Gordon pone a prueba a Lunin con un tiro desde el borde del área, pero el ucraniano bloca sin problema

MIN 4 - ¡AVISO DE LOS MERENGUES! Arda Güler se mete al área culé y se acomodó ante Cubarsí para sacar un remate de derecha, pero el remate se escapó por arriba de la portería de Joan García.

2:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Barcelona ya juega ante Real Madrid en la décima jornada de la Liga de España.

1:30 PM - "La tendencia es clara, los árbitros españoles son más blandos con los rivales del Real Madrid y más duros con los rivales del Barcelona", señalan en Real Madrid TV en un vídeo en el que muestran imágenes de faltas contra jugadores de Real Madrid y Barcelona.

12:45 PM - ¡EL 11 TITULAR DEL BARCELONA! 1. Joan García; 2. João Cancelo, 5. Pau Cubarsí, 18. Gerard Martín, 12. Xavi Espart; 7. Fermín López, 8. Pedri, 16. Rodri; 10. Lamine Yamal, 11. Raphinha, 17. Anthony Gordon.

12:40 PM - ¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE REAL MADRID! 13. Andriy Lunin; 8. Federico Valverde, 16. Ibrahima Konaté, 4. Dean Huijsen, 17. Marc Cucurella; 14. Aurélien Tchouaméni, 20. Bernardo Silva, 5. Jude Bellingham; 25. Yan Diomandé, 10. Kylian Mbappé, 15. Arda Güler.

12:00 PM - ¡CAMERINO LISTO EN EL CAMP NOU!

-- FICHA DEL PARTIDO --

Partido: Barcelona vs. Real Madrid.

Hora: 21.00 CET (20.00 GMT)/2:00 de la tarde en Honduras.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: Sportify Camp Nou, de Barcelona.

Transmite: Sky Sports/ESPN Deportes/Tigo Sport (VIX).

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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