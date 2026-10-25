EN VIVO: Barcelona y Real Madrid ya juegan el Clásico por la Liga Española

MIN 6 - Anthony Gordon pone a prueba a Lunin con un tiro desde el borde del área, pero el ucraniano bloca sin problema



MIN 4 - ¡AVISO DE LOS MERENGUES! Arda Güler se mete al área culé y se acomodó ante Cubarsí para sacar un remate de derecha, pero el remate se escapó por arriba de la portería de Joan García.



2:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Barcelona ya juega ante Real Madrid en la décima jornada de la Liga de España.



1:30 PM - "La tendencia es clara, los árbitros españoles son más blandos con los rivales del Real Madrid y más duros con los rivales del Barcelona", señalan en Real Madrid TV en un vídeo en el que muestran imágenes de faltas contra jugadores de Real Madrid y Barcelona.



12:45 PM - ¡EL 11 TITULAR DEL BARCELONA! 1. Joan García; 2. João Cancelo, 5. Pau Cubarsí, 18. Gerard Martín, 12. Xavi Espart; 7. Fermín López, 8. Pedri, 16. Rodri; 10. Lamine Yamal, 11. Raphinha, 17. Anthony Gordon.



12:40 PM - ¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE REAL MADRID! 13. Andriy Lunin; 8. Federico Valverde, 16. Ibrahima Konaté, 4. Dean Huijsen, 17. Marc Cucurella; 14. Aurélien Tchouaméni, 20. Bernardo Silva, 5. Jude Bellingham; 25. Yan Diomandé, 10. Kylian Mbappé, 15. Arda Güler.



12:00 PM - ¡CAMERINO LISTO EN EL CAMP NOU!