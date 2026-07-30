Impactante vídeo: así fue la caída del muro que provocó la muerte de Tássio Maia

El fallecimiento del exdelantero del Deportivo Saprissa, Tássio Maia, quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el instante en que un enorme muro se desplomó en el sector de Santa Teresa, en Río de Janeiro, Brasil. El fatal accidente ocurrió la tarde del miércoles, cuando las fuertes ráfagas de viento derribaron la estructura, que cayó directamente sobre un vehículo estacionado en la zona. El impacto generó una enorme nube de polvo que cubrió por completo la calle.

Las imágenes también muestran a cuatro jóvenes que caminaban en dirección al muro segundos antes del derrumbe. Al notar que la estructura comenzaba a ceder, reaccionaron rápidamente y lograron ponerse a salvo. En el video también se aprecia cómo el conductor de un automóvil negro alcanzó a acelerar y escapar por escasos metros antes de que los escombros invadieran la vía. Tras varias horas de labores, los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de Tássio Maia, así como el de otra víctima que también perdió la vida a consecuencia del colapso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE