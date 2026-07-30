Impactante vídeo: así fue la caída del muro que provocó la muerte de Tássio Maia

El fallecimiento del exdelantero del Deportivo Saprissa, Tássio Maia, quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el instante en que un enorme muro se desplomó en el sector de Santa Teresa, en Río de Janeiro, Brasil.
El fatal accidente ocurrió la tarde del miércoles, cuando las fuertes ráfagas de viento derribaron la estructura, que cayó directamente sobre un vehículo estacionado en la zona. El impacto generó una enorme nube de polvo que cubrió por completo la calle.
Las imágenes también muestran a cuatro jóvenes que caminaban en dirección al muro segundos antes del derrumbe. Al notar que la estructura comenzaba a ceder, reaccionaron rápidamente y lograron ponerse a salvo.
En el video también se aprecia cómo el conductor de un automóvil negro alcanzó a acelerar y escapar por escasos metros antes de que los escombros invadieran la vía.
Tras varias horas de labores, los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de Tássio Maia, así como el de otra víctima que también perdió la vida a consecuencia del colapso.
De acuerdo con la prensa brasileña, el derrumbe estuvo relacionado con el fuerte temporal que afectó a Río de Janeiro, donde se registraron ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora.
Las condiciones meteorológicas provocaron además múltiples afectaciones en distintos sectores de la ciudad, incluyendo interrupciones en el suministro eléctrico, semáforos fuera de funcionamiento y problemas en varias líneas de tren y metro.
Tássio Maia tenía 41 años y dejó huella en el fútbol costarricense durante su paso por el Deportivo Saprissa. Defendió la camiseta del conjunto morado entre julio de 2018 y enero de 2019, periodo en el que disputó 19 encuentros oficiales y marcó cinco goles antes de continuar su carrera en otros clubes.