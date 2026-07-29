Fue aplastado por un muro: ex jugador de Saprissa muere; esto es lo que se sabe

El fútbol costarricense se encuentra de luto tras conocerse este miércoles la muerte del exdelantero brasileño Tássio Maia, quien defendió la camiseta del Deportivo Saprissa durante el Torneo Apertura 2018. El exfutbolista, de 41 años, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en el barrio de Santa Teresa, en Río de Janeiro, Brasil. De acuerdo con medios internacionales y la información compartida por el Botafogo, Maia caminaba junto a un amigo cuando un muro de concreto colapsó debido a las intensas ráfagas de viento que azotaban la ciudad, las cuales superaron los 100 kilómetros por hora. Ambos fallecieron en el lugar.

El Botafogo lamentó el fallecimiento del exjugador a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias a sus seres queridos. "En este momento de dolor, el Club expresa su solidaridad a los familiares, amigos y a todos los que convivieron con Tássio", publicó la institución brasileña.

Maia llegó al Deportivo Saprissa para disputar el Apertura 2018, torneo en el que participó en 19 partidos y anotó cinco goles con la camiseta morada. Su etapa en el conjunto tibaseño concluyó el 7 de enero de 2019, cuando el club anunció oficialmente su salida. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE