Lamine desata polémica previo al Clásico: su reacción con un niño que le suplicaba una foto

Lamine Yamal se ha convertido en el centro de una intensa controversia en las redes sociales tras la difusión de un video en el que se le observa ignorar las insistentes peticiones de un joven aficionado que buscaba una fotografía. El incidente ocurre antes del Clásico que disputarán este domingo Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. La escena rápidamente se volvió viral y ha desatado un debate sobre la actitud de las jóvenes estrellas del fútbol frente a sus seguidores.

En las imágenes capturadas, el futbolista azulgrana se encuentra en el asiento del copiloto de un vehículo estacionado. A pesar de tener la ventanilla arriba y llevar lentes oscuros, un niño se acerca muy emocionado y, con un tono desesperado, le implora de manera repetitiva: "Una sola (foto), por favor, te lo suplico, por favor, Lamine". Ante los ruegos del menor, Lamine mantiene la mirada fija hacia el frente y evita cualquier tipo de interacción o contacto visual. Mientras el niño continuaba con sus súplicas, otros fanáticos presentes en el lugar intentaron relajar el ambiente y captar la atención del jugador. La difusión del clip ha generado opiniones sumamente divididas entre los usuarios y los analistas deportivos. Un sector del público ha criticado duramente la postura del español, calificándola como una "falta de humildad" y empatía hacia un niño, argumentando que un simple saludo o un gesto con la mano no le habría tomado más de unos segundos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por otro lado, numerosos defensores del jugador han salido al paso para pedir comprensión, señalando que los deportistas de élite lidian diariamente con el acoso constante de multitudes y tienen derecho a mantener su privacidad fuera de las canchas. La situación pone una vez más sobre la mesa la compleja relación entre las figuras públicas del deporte y la inmediatez con la que sus acciones cotidianas son juzgadas a través de las plataformas digitales.