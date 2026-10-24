Mourinho responde a jugador del Barça y afirma: "El Camp Nou es igual que ir a otro estadio"

El Real Madrid disputa este domingo el primer Clásico de la temporada ante Barcelona por la fecha 10 de LaLiga y José Mourinho atendió la rueda de prensa para hablar sobre el partido que le espera en el Camp Nou. El técnico portuguésa afirma que ya tiene listo su 11 titular para intentar frenar al líder de la competición y desvela que no existe un plan en específico para frenar a Lamine Yamal. También respondió a las declaraciones de Fermín López, quien dijo que el discurso del equipo blanco sobre los árbitros y el caso Negreira "cansa un poco".

El Clásico, ¿cómo lo afronta? "Buena dinámica. Llegamos bien, metemos goles... Mi experiencia en los Clásicos y derbis que he jugado, lo que ha pasado antes no tiene mucho sentido". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Merece más crédito? "Tengo la sensación de que el Madrid es así. No busco nada más que crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas a su entrenador cuando lo hacemos menos bien. Es la historia de todos los entrenadores. Unos partidos los ganan los jugadores y otros los pierden los entrenadores, así es nuestra vida. Son mínimo dos Clásicos a la temporada. Lo más importante es la dimensión mundial. Hay otros importantes, pero este es único. El mundo se para para verlo". ¿Será la prueba del algodón para ustedes? "No lo es. El Madrid con Mourinho gana títulos". Juan Martínez Munuera, el arbitro de mañana "Me pillas de sorpresa con esto. Nunca me molesta el nombre del árbitro. Parto siempre de que el árbitro es bueno. Lo que me molesta un poco es cuando se rompen las reglas. De momento, según informaciones internas, no se han roto. Han salido nombres de varios árbitros. Nadie me ha dicho 'el árbitro es este'. Sea quien sea, que le vaya bien".

Derrota del Barça en París "No me dice nada. Si en vez de ganar 4-1 al Leipzig hubiésemos perdido 1-4, mi estado de alma hubiera sido el mismo para este partido". Elogios al Barça y críticas al Madrid "La gente que hace una semana pensaba que el Barça nos puede golear, ahora piensa lo mismo. No creo que vaya a cambiar la idea. Que se hable bien del Barça es algo que no me afecta. Para ser honesto, hay partidos en los que obviamente merecen que se hable muy bien porque hacen cosas muy buenas. En nuestro caso, se nos mira como un producto acabado. Los productos acabados en el fútbol son difíciles. Si hablas de nosotros en una fase adelantada del proceso, venimos trabajando hace tres meses. Si quitamos la pretemporada, el parón de selecciones... trabajamos mes y medio. Lejos de ser un producto acabado, es un producto inicial donde estamos en una fase inicial donde su entrenador está conociendo, analizando, defendiendo caminos... Los jugadores también me están conociendo. Comparar un equipo así con otro que lleva más años, no me parece justo". ¿Hay un plan para frentar a Lamine Yamal? "No hay un plan específico anti-Lamine. Son todos muy buenos. Es como en el Madrid. No he conseguido encontrar un jugador que no sea muy bueno. Una cosa es respetar y otra es cambiar planes u olvidar tu esencia. Eso no lo haremos. Ni con él ni con otro adversario de gran calidad". ¿Qué le parece Hansi Flick? "No entiendo por qué me hacen preguntas de nuestros adversarios. Es un gran entrenador, está haciendo un óptimo trabajo. No puedo decir nada más".