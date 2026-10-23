Ni Lamine Yamal ni Harry Kane: revelaron al ganador del Balón de Oro y sería un "bombazo"

Tan solo faltan tres días para conocer al ganador del Balón de Oro 2026, pero desde España filtraron una información sobre el supuesto vencedor en las votaciones.
El Balón de Oro, el galardón más deseado por los futbolistas a nivel individual, se entregará este lunes por primera vez en Londres para conmemorar el 70º aniversario del trofeo en honor a Sir Stanley Matthews, primer ganador en 1956.
Entre los principales candidatos para llevárselo figuran Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé. También destaca la presencia del argentino Leo Messi, máximo ganador del premio en ocho ocasiones. Futbolistas del PSG como Ousmane Dembélé, que lo conquistó en la última edición, aparece en la lista.
Con respecto a Lamine, viene de ser campeón con España en el Mundial y de ganar LaLiga y Supercopa de España con el Barcelona. En la temporada anterior registró 24 goles y 17 asistencias con el Barça, además de tener un gran arranque goleador en la campaña actual.
Por su parte, Kane marcó 61 goles con el Bayern Múnich (incluyendo 36 en la Bundesliga) y un total de 73 tantos sumando su selección. Conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Ganó la Bota de Oro 2025-26 y fue el máximo goleador de la Bundesliga. Llegó hasta las semifinales del Mundial, anotando 6 dianas y obteniendo el tercer puesto del torneo con Inglaterra.
Y Mbappé hizo 58 goles y 14 asistencias sumando su rendimiento con el Real Madrid y la selección francesa. El delantero fue Bota de Oro del Mundial con 10 tantos en ocho partidos, además de convertirse en el máximo goleador histórico del certamen a sus 27 años.
"Ninguno fue mejor que yo en la temporada pasada. Nunca he visto un Balón de Oro elegido por unanimidad, pero tengo mis argumentos: máximo goleador de la historia del Mundial con 27 años. Ya soy el jugador que más goles ha marcado, además superando a una leyenda como Leo Messi, en el torneo más importante del deporte", declaró Kylian hace unos días.
En ese contexto, la versión que surge este viernes desde España es que Mbappé ganará el Balón de Oro 2026. Según los últimos reportes, la directiva del Real Madrid está convecida y tienen la información de que Kylian será coronado como el mejor jugador del planeta.
Se informa que el joven atacante ha sido notificado de que ganará el prestigioso galardón, y que el equipo de France Football estaría entrevistándolo para el respectivo video que publican cuando un futbolista consigue el premio.
El Real Madrid volverá a tener una presencia destacada en la ceremonia después de dos ediciones marcadas por su distanciamiento con los organizadores. La atención del club blanco está puesta en su estrella.
La cúpula de Florentino Pérez decidió cambiar por completo su postura durante este año y se espera que digan presentes en Londres porque ya les habrían comunicado que Mbappé se llevará el premio.
De acuerdo con los datos publicados por el propio Real Madrid, Kylian terminó como máximo goleador de LaLiga con 25 tantos y de la Champions League con 15, antes de participar en el Mundial con su selección, en donde firmó 10 dianas y obtuvo la Bota de Oro.
Esos registros constituyen una parte central de los argumentos que sostienen su candidatura, aunque el resultado dependerá de la votación del jurado internacional. El logro más alto de Mbappé ha sido convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, dando una batalla memorable con Messi.
La representación madridista no se limitará solo a Mbappé. Jude Bellingham y Marc Cucurella también figuran entre los 30 nominados al Balón de Oro, mientras que Thibaut Courtois competirá por el premio al mejor arquero.
Un triunfo de Mbappé sería un "bombazo" porque muchos creen que Lamine Yamal acabará como el más votado, pero de momento eso no sería de esa forma.
Kyalian Mbappé es el primer jugador en toda la historia que consigue tres Botas de Oro en una misma temporada: LaLiga, Champions League y Mundial.