Ni Lamine Yamal ni Harry Kane: revelaron al ganador del Balón de Oro y sería un "bombazo"

Por su parte, Kane marcó 61 goles con el Bayern Múnich (incluyendo 36 en la Bundesliga) y un total de 73 tantos sumando su selección. Conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Ganó la Bota de Oro 2025-26 y fue el máximo goleador de la Bundesliga. Llegó hasta las semifinales del Mundial, anotando 6 dianas y obteniendo el tercer puesto del torneo con Inglaterra.