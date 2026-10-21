Clásico Español: Barcelona vs Real Madrid, en vivo por ViX Premium con tu Plan Residencial Tigo

El fútbol español se detiene este domingo 25 de octubre. El Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en el primer Clásico de la temporada 2026-27, correspondiente a la jornada 10 de LALIGA, con los azulgranas líderes con pleno de victorias en el torneo y con la vuelta de José Mourinho a un Clásico como entrenador del conjunto blanco.
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El Barcelona de Hansi Flick llega como líder de LALIGA con 27 puntos, producto de nueve victorias en nueve partidos y apenas 9 goles recibidos. En el torneo español viene de ganar 2-5 al Betis como visitante, aunque el 20 de octubre cayó 4-2 ante el PSG en la Champions League, su primera derrota de la temporada. En la enfermería, Eric García es baja confirmada por una lesión muscular, con recuperación estimada de tres a cuatro semanas, y Jules Koundé sufre un esguince de tobillo y su disponibilidad para el Clásico depende de su evolución.
El Real Madrid de José Mourinho ocupa la tercera posición con 21 puntos, a seis del líder, tras dos derrotas en LALIGA, ante el Betis y el Atlético de Madrid. El conjunto blanco llega fortalecido por su victoria 4-1 ante el Sevilla y la goleada 4-1 frente al Leipzig en la Champions League, pero no podrá contar con Vinícius Júnior, sancionado por cuatro partidos en el campeonato español.
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En el historial reciente el balance favorece a los azulgranas: ganaron 2-0 el último Clásico liguero en el Camp Nou, el 10 de mayo de 2026, resultado que les dio el título de LALIGA 2025-26, y también se impusieron 3-2 en la Supercopa de España de enero. El Real Madrid, por su parte, ganó 2-1 en el Santiago Bernabéu en octubre de 2025.
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¿QUIÉN TIENE MÁS TÍTULOS?
La rivalidad también se mide en las vitrinas, y la diferencia es mínima. Según el recuento histórico de títulos de LALIGA, el Real Madrid suma 105 y el Barcelona 104.
El Real Madrid es el equipo más laureado de Europa: 15 Ligas de Campeones, 36 ligas españolas, 20 Copas del Rey, 13 Supercopas de España, 6 Supercopas de Europa y 9 títulos mundiales.
El Barcelona llega con 29 ligas, 32 Copas del Rey, 16 Supercopas de España y 5 Champions League, tras conquistar LALIGA 2025-26 precisamente en el último Clásico.