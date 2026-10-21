Clásico Español: Barcelona vs Real Madrid, en vivo por ViX Premium con tu Plan Residencial Tigo

El fútbol español se detiene este domingo 25 de octubre. El Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en el primer Clásico de la temporada 2026-27, correspondiente a la jornada 10 de LALIGA, con los azulgranas líderes con pleno de victorias en el torneo y con la vuelta de José Mourinho a un Clásico como entrenador del conjunto blanco.

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El Barcelona de Hansi Flick llega como líder de LALIGA con 27 puntos, producto de nueve victorias en nueve partidos y apenas 9 goles recibidos. En el torneo español viene de ganar 2-5 al Betis como visitante, aunque el 20 de octubre cayó 4-2 ante el PSG en la Champions League, su primera derrota de la temporada. En la enfermería, Eric García es baja confirmada por una lesión muscular, con recuperación estimada de tres a cuatro semanas, y Jules Koundé sufre un esguince de tobillo y su disponibilidad para el Clásico depende de su evolución.