Así reaccionó el Kun Agüero cuando le tocó la figura de Lionel Messi en el álbum panini del Mundial de Qatar 2022

La sorpresa que se convierte en alegría es una mezcla de sensaciones cada vez que aparece el capitán de la selección argentina y uno que no ocultó sus sentimientos fue su amigo y ex compañero en la Albiceleste, Sergio Agüero, que en una transmisión por Twitch enloqueció a sus seguidores.

El Kun se dispuso a abrir los paquetitos y luego de tocarle un futbolista suizo no cayó en su asombro cuando vio la imagen de Messi. “Uy, ojo lo que tocó. ¡Messi, pa! Ahora sí, terminamos que era lo que quería. Me puede tocar repetido. Me tocó Lionel Messi. Vamos a ponerlo acá solito”, sostuvo Agüero que besó la figurita de Leo.

Sergio está pendiente de cada tema que involucra a la selección argentina y la semana pasada mientras siguió el sorteo de la Champions League se preocupó al enterarse que en un mismo grupo están el PSG, la Juventus y el Benfica, con jugadores argentinos.

Desde su lanzamiento oficial el pasado miércoles, el álbum del Mundial se convirtió en uno de los temas que más acaparó la atención de los aficionados. Promociones, alternativas y estrategias para poder completarlo se convirtieron en temas que fueron tendencia en las redes como el caso del primer argentino que lo llenó.