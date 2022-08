Mundial Qatar 2022: Calendario, fechas, sedes y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

Con el paso de los días, la espera para la realización de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se acorta. Durante este tiempo, además de las eliminatorias mundialistas tuvimos el sorteo, el repechaje y algunas actualizaciones sobre los primeros partidos y la inauguración.

Inauguración

Luego del sorteo de la Copa del Mundo, se tenía previsto inaugurar el Mundial de Qatar 2022 el lunes 21 de noviembre, no obstante, la FIFA decidió adelantar un día y que el partido inaugural se llevará a cabo entre la selección local ante Ecuador para mantener la tradición de que el anfitrión o el campeón disputen el primer encuentro

Qatar vs Ecuador | Domingo 20 noviembre 2022 | 09:00 (HONDURAS) | Al Bayt Stadium

El lunes 21 se mantienen los partidos Inglaterra vs Irán (7:00) y Estados Unidos vs Gales, (15:00). El Senegal vs Países Bajos movió su horario para las 19:00 horas tiempo local (09:00 AM Honduras). La fase de grupos dará fin el viernes 2 de diciembre con los últimos partidos del Grupo G y H.

Mundial Qatar 2022: Calendario completo, horarios, sedes y fechas OFICIALES

Domingo 20 de noviembre | Jornada 1

Grupo A | Qatar vs Ecuador | Al Bayt Stadium | 09:00 horas Honduras

Lunes 21 de Noviembre

Grupo B | Inglaterra vs Irán | Khalifa International Stadium | 6:00 horas Honduras

Grupo A | Senegal vs Holanda | Al Thumama Stadium | 09:00 horas Honduras

Grupo B | Estados Unidos vs Playoff UEFA | Ahmad Bin Ali Stadium |12:00 horas Honduras

Martes 22 de noviembre

Grupo C | Argentina vs Arabia Saudita | Lusail Stadium | 3:00 horas Honduras

Grupo C | México vs Polonia | Stadium 974 | 10:00 horas Honduras

Grupo D | Dinamarca vs Túnez | Education City Stadium | 6:00 horas Honduras

Grupo D | Francia vs Australia | Al Janoub Stadium| 12:00 horas Honduras

Miércoles 23 de noviembre

Grupo F | Marruecos vs Croacia | Al Bayt Stadium | 3:00 horas Honduras

Grupo E | Alemania vs Japón | Khalifa International Stadium | 5:00 horas Honduras

Grupo E | España vs Costa Rica | Al Thumama Stadium | 09:00 horas Honduras

Grupo F | Bélgica vs Canadá | Ahmad Bin Ali Stadium | 12:00 horas Honduras

Jueves 24 de noviembre

Grupo G | Suiza vs Camerún | Al Janoub Stadium | 3:00 horas tiempo Honduras

Grupo H | Uruguay vs Corea | Education City Stadium | 6:00 horas Honduras

Grupo H | Portugal vs Ghana | Stadium 974 | 09:00 horas Honduras

Grupo G | Brasil vs Serbia | Lusail Stadium | 12:00 horas Honduras

Viernes 25 de noviembre | Jornada 2

Grupo B | Gales vs Irán | Ahmad Bin Ali Stadium | 3:00 horas Honduras

Grupo A | Qatar vs Senegal | Al Thumama Stadium | 6:00 horas Honduras

Grupo A | Holanda vs Ecuador | Khalifa International Stadium |09:00 horas Honduras

Grupo B | Inglaterra vs Estados Unidos | Al Bayt Stadium | 12:00 horas Honduras

Sábado 26 de noviembre

Grupo D | Túnez vs Australia | Al Janoub Stadium | 3:00 horas Honduras

Grupo C | Polonia vs Arabia Saudita | Education City Stadium | 6:00 horas Honduras

Grupo D | Francia vs Dinamarca | Stadium 974 | 09:00 horas Honduras

Grupo C | Argentina vs México | Lusail Stadium | 12:00 horas Honduras

Domingo 27 de noviembre

Grupo E | Japón vs Costa Rica | Ahmad Bin Ali Stadium | 3:00 horas Honduras

Grupo F | Bélgica vs Marruecos | Al Thumama Stadium | 6:00 horas Honduras

Grupo F | Croacia vs Canadá | Khalifa International Stadium | 09:00 horas Honduras

Grupo E | España vs Alemania | Al Bayt Stadium | 12:00 horas Honduras

Lunes 28 de noviembre

Grupo G | Camerún vs Serbia | Al Janoub Stadium | 3:00 horas Honduras

Grupo H | Corea vs Ghana | Education City Stadium | 6:00 horas Honduras

Grupo G | Brasil vs Suiza | Stadium 974 |10:00 horas Honduras

Grupo H | Portugal vs Uruguay | Lusail Stadium | 12:00 horas Honduras

Martes 29 de noviembre | Jornada 3

Grupo A | Holanda vs Qatar | Al Bayt Stadium | 8:00 horas Honduras

Grupo A | Ecuador vs Senegal | Khalifa International Stadium | 8:00 horas Honduras

Grupo B | Irán vs Estados Unidos | Al Thumama Stadium | 12:00 Honduras

Grupo B | Gales vs Inglaterra | Ahmad Bin Ali Stadium | 12:00 horas Honduras

Miércoles 30 de noviembre

Grupo D | Túnez vs Francia | Education City Stadium | 8:00 horas Honduras

Grupo D | Australia vs Dinamarca | Al Janoub Stadium | 8:00 horas Honduras

Grupo C | Arabia Saudita vs México | Lusail Stadium | 12:00 horas Honduras

Grupo C | Polonia vs Argentina | Stadium 974 | 12:00 horas México

Jueves 1 de diciembre

Grupo F | Canadá vs Marruecos | Al Thumama Stadium| 8:00 horas Honduras

Grupo F | Croacia vs Bélgica | Ahmad Bin Ali Stadium | 8:00 horas Honduras

Grupo E | Costa Rica vs Alemania | Al Bayt Stadium | 12:00 horas Honduras

Grupo E | Japón vs España | Khalifa International Stadium | 12:00 horas Honduras

Viernes 2 de diciembre

Grupo H | Corea vs Portugal | Education City Stadium | 8:00 horas Honduras

Grupo H | Ghana vs Uruguay | Al Janoub Stadium | 7:00 horas México

Grupo G | Camerún vs Brasil | Lusail Stadium | 11:00 horas México

Grupo G | Serbia vs Suiza | Stadium 974 | 11:00 horas México

¿Dónde ver por TV y online los partidos del Mundial Qatar 2022?

