Courtois sobre el apodo de Mbappé y el Balón de Oro 2026: "Le parece gracioso"

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois defendió que su compañero Kylian Mbappé merece ganar el Balón de Oro porque "individualmente nadie ha sido mejor" que el delantero francés, aunque reconoció que Lamine Yamal cuenta con la ventaja de los títulos conquistados con el Barcelona y la selección española. "Creo que Kylian se lo merece, pero la gente vota siguiendo su propia lógica»", declaró Courtois en una entrevista concedida a DAZN a pocos días de la ceremonia del Balón de Oro, que se celebrará el próximo lunes en Londres.

El guardameta belga planteó el dilema entre premiar el rendimiento individual o los éxitos colectivos. "¿Elegimos a alguien que ha ganado títulos o a alguien que ha estado por encima de los demás durante toda la temporada, aunque no haya ganado nada? Pienso especialmente en Kylian. Creo que individualmente nadie ha sido mejor que Kylian, pero, desgraciadamente, no hemos ganado nada colectivamente", señaló. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Courtois recordó que Mbappé terminó cuarto en el Mundial, donde fue máximo goleador, mientras que su principal competidor, Lamine Yamal, se proclamó campeón con España.

"Para mí, Lamine Yamal hizo un Mundial algo peor, pero se proclamó campeón del mundo, ganó la Liga con el Barcelona y completó un buen año", afirmó el guardameta, de 34 años. El portero madridista también cuestionó los criterios de votación del premio y recordó que en 2024 esperaba que lo ganaran Vinícius Júnior o Dani Carvajal, pero finalmente se impuso el español Rodri. "Me parecía que no había sido su mejor año. Aunque ganó la Eurocopa con España. El año anterior, cuando el City ganó la Liga de Campeones, creo que habría merecido ganarlo", apuntó Courtois, quien añadió que "a veces es difícil saber cómo votar para el Balón de Oro".

Courtois revela que le han expulsado del grupo de WhatsApp

Thibaut Courtois reveló que ha sido expulsado del grupo de WhatsApp de los jugadores de la selección de Bélgica, aunque quitó hierro al asunto y aseguró que mantiene el contacto con algunos de sus compañeros y confía en volver a vestir la camiseta de los Diablos Rojos. "Me han echado del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo sirve para comunicar información, como los entrenamientos. Hay algunos mensajes de vez en cuando, pero tampoco demasiados", explicó Courtois en una entrevista con DAZN. El guardameta, de 34 años, aseguró no obstante que sigue en contacto con algunos de sus compañeros y se mostró optimista sobre el futuro de los Diablos Rojos bajo las órdenes del nuevo seleccionador, el neerlandés Mark van Bommel. "Todo el mundo estaba bastante satisfecho después de la primera concentración con Van Bommel. El equipo va por buen camino, al igual que el entrenador. Esta selección tiene un gran futuro", afirmó. El guardameta, que había contemplado retirarse de la selección después del Mundial de 2026, explicó que cambió de opinión por el buen ambiente que vivió durante el torneo, en el que Bélgica cayó en cuartos de final ante España.



También reveló que había ofrecido a Van Bommel volver a la selección en noviembre como solución de compromiso y aseguró que no exige garantías de titularidad para regresar. "Nunca he acudido a la selección dando por hecho que iba a jugar automáticamente. Conozco mis cualidades y sé que puedo ser importante para el equipo", señaló el portero, que acumula 115 internacionalidades con Bélgica. "Nadie tiene por qué garantizarme un puesto de titular. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders han trabajado bien y el seleccionador prefiere jugar con ellos, no hay ningún problema. No me molesta en absoluto", aseguró.

Próxima renovación con el Real Madrid