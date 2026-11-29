Manuel Neuer sigue siendo noticia en el fúbtol. El portero alemán, quien se separó hace unos días de Anika Bissel por infidelidad, ha confirmado este domingo que su retiro será esta temporada.



"Asumo que mi tiempo llegará a su fin este verano. Por ahora solo estoy tratando de disfrutar el tiempo que me queda aquí", manifestó el guardameta, dejando entrever que sus últimos meses como futbolista están cada vez más cerca.

Además, confesó que su intención de retirarse viene desde hace tiempo. "Yo estaba listo al 85% para retirarme el verano pasado, pero como hay un gran ambiente en el Bayern decidí continuar", explicó, dejando claro que el proyecto deportivo y la convivencia con sus compañeros fueron determinantes para prolongar su carrera.

De esta manera, Neuer se encamina hacia el cierre de una trayectoria de aproximadamente dos décadas, con más de 900 partidos disputados, 607 de ellos con el Bayern Múnich y 128 con la selección alemana. Su legado incluye la conquista del Mundial de Brasil 2014 y una revolución en la manera de entender la posición de guardameta.



LA INFIDELIDAD QUE QUEBRÓ SU MATRIMONIO

La vida privada del campeón del mundo en Brasil 2014 se convirtió en tema de conversación después de que trascendieran informaciones sobre su separación matrimonial y un supuesto vínculo sentimental con una joven de 23 años, identificada por la prensa alemana como integrante de su equipo de fisioterapia.



De acuerdo con publicaciones de medios alemanes, Neuer habría viajado a Brasil acompañado de esta mujer mientras se recuperaba de una lesión. También surgieron versiones sobre encuentros anteriores entre ambos, incluso durante un viaje a Sicilia. Sin embargo, la naturaleza de esa relación no ha sido confirmada oficialmente.