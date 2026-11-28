Pero en el minuto 22, el Alavés dio un golpe mortar. Todo empezó con un pase de Vinícius que pretendía encontrar a Mbappé a la espalda de la defensa, pero que cortó un rival. El conjunto babazorro lanzó el contragolpe por medio de Toni Martínez, quien cabalgó hasta el área aprovechando un error de Huijsen y dejó atrás a Courtois.