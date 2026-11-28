Real Madrid-Alavés: señalan al culpable de la derrota, el penal que no pitaron y la pelea de Mourinho
Previo al inicio del partido, el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé recibió el trofeo a mejor jugador del mes de octubre. El Santiago Bernabéu le aplaudió por su reconocimiento.
Esta fue la alineación completa del Real Madrid hoy: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.
Mientras que el once del Alavés fue: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny Otto; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez; Toni Martínez y Mariano.
El inicio del partido fue muy apretado por parte de ambos equipos. Incluso, los jugadores del Real Madrid Marc Cucurella y Kylian Mbappé protestaron mucho al árbitro central Soto Grado.
Pero en el minuto 22, el Alavés dio un golpe mortar. Todo empezó con un pase de Vinícius que pretendía encontrar a Mbappé a la espalda de la defensa, pero que cortó un rival. El conjunto babazorro lanzó el contragolpe por medio de Toni Martínez, quien cabalgó hasta el área aprovechando un error de Huijsen y dejó atrás a Courtois.
Konaté se lanzó al suelo en dos ocasiones para tratar de cortar su disparo, una dentro del área y otra dentro de la portería.
Por si acaso el colegiado no daba por válido el tanto de su compañero, Mariano recogió el rechace y definió de forma inapelable, para después pedir perdón a la que fue su grada, si bien la autoría del gol finalmente fue concedida a Toni Martínez.
Real Madrid no estaba cómodo y el defensa del Real Madrid Marc Cucurella protestaba muy seguido al árbitro, Soto Grado, por decisiones que no le parecían.
Es por eso que Mourinho se puso a pelear tanto con el cuarto árbitro y con el central que estaba muy acertado a pesar de los reclamos.
Soto Grado le sacó amarilla y lo amenazó con expulsarlo. Mourinho reclamó fuerte y los jugadores del Real Madrid tuvieron que separarlo para que no lo expulsaran.
Mourinho hizo cambios, pero Alavés sentenciaba. En el minuto 61' el Alavés hizo el segundo tanto del encuentro por medio de Ángel Pérez, quien de nuevo superó a un Huijsen que aparecía en la foto de los dos goles.
Así fue el gol y festejo que valía tres puntos de oro para Alavés que estaba silenciado al Bernabéu.
Mbappé recortó distancias con un potente disparo desde dentro del área y el equipo blanco empezó a acumular ocasiones.
erca del final, el árbitro señaló un penalti sobre Bellingham que el VAR revisó y que terminó anulado .
Más alla de suspender el penal, el árbitro castigo con amarilla para Bellingham por simulación, la segunda, que por tanto conllevaba expulsión.
Como había advertido Mourinho, tenía que llegar un día en el que los suyos no lograrían remontar. Y ese día fue este sábado, contra un Alavés que suma su tercera victoria consecutiva entre Liga y Copa y corta la racha blanca de diez triunfos seguidos.
En las redes sociales culpan a Huijsen de la derrota del Real Madrid. Fue culpable principal en el primer gol y en el segundo le comieron las espaldas.