Se cumplen 10 años del accidente aéreo en Colombia y uno de los seis sobrevivientes repasó su rehabilitación, los reclamos pendientes y el vínculo que conserva con la entidad brasileña.
Este sábado 28 de noviembre se cumple una década del accidente aéreo que enlutó al deporte global y marcó para siempre la historia del Chapecoense. Aquella noche de 2016, el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia, que trasladaba a la delegación del club brasileño rumbo a Medellín para disputar la final de ida de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, se estrelló en el Cerro Gordo, en el departamento colombiano de Antioquia, dejando un saldo de 71 fallecidos y apenas seis sobrevivientes.
El modesto equipo de Santa Catarina vivía el momento más glorioso de su existencia tras haber ascendido desde la cuarta división hasta la élite del balompié sudamericano en menos de siete años. Sin embargo, el sueño deportivo se transformó en pesadilla a pocos minutos de aterrizar, cuando la aeronave se quedó sin combustible debido a una cadena de negligencias operativas, sobrecarga y la omisión de una escala técnica obligatoria, según concluyeron las investigaciones oficiales.
En medio del dolor, el fútbol protagonizó una de las muestras de solidaridad más conmovedoras que se recuerden. A petición de Atlético Nacional, la Conmebol proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2016 al conjunto brasileño, sellando una hermandad eterna entre Medellín y Chapecó.
Durante los días posteriores, estadios de todo el planeta guardaron minutos de silencio y millones de aficionados vistieron de verde y blanco en homenaje a los jugadores, cuerpo técnico, directivos y periodistas que perdieron la vida.
A diez años de la tragedia, las historias de los sobrevivientes siguen siendo símbolo de resiliencia. Alan Ruschel, el único futbolista que logró volver a competir profesionalmente, puso fin a su carrera este mismo mes de noviembre
Jakson Follmann y Hélio Neto continúan ligados al club como embajadores y conferencistas. A ellos se suman los tripulantes Ximena Suárez y Erwin Tumiri, así como el recuerdo del periodista Rafael Henzel, quien logró volver a los micrófonos antes de fallecer de un infarto en 2019.
Para conmemorar este décimo aniversario, tanto en Brasil como en Colombia se llevan a cabo actos cargados de emotividad. En la Arena Condá de Chapecó se instaló una exposición fotográfica y se realiza una vigilia en memoria de las víctimas, mientras que en el municipio colombiano de La Unión autoridades locales y representantes diplomáticos rinden tributo en la montaña donde ocurrió el impacto, reafirmando que el legado de aquel plantel permanece intacto.
En una entrevista con R7, el exportero Jakson Follmann recordó la caída del avión rumbo a la final de la Copa Sudamericana, una noche que terminó con su carrera y la muerte de muchos compañeros. El sobreviviente pasó del partido más importante del club a las consecuencias físicas y personales del accidente.
Además de describir su recuperación, afirma que aún no tiene información concreta sobre las responsabilidades y las indemnizaciones. Follmann relata que el trayecto transcurría con normalidad hasta que los motores se apagaron y las luces de la aeronave dejaron de funcionar.
"De repente, los motores se detienen, las luces se apagan y nadie dice nada", recuerda Follmann, que por entonces tenía 24 años. Según su relato, dentro del avión solo se escuchaba el ruido del viento y todo estaba a oscuras. Confiesa que rezaron y esperaron que los sistemas volvieran a funcionar.
"En tan solo un minuto perdí prácticamente a todos mis amigos y mi principal instrumento de trabajo. Fue difícil, es difícil y será difícil hasta la eternidad", sostuvo el exguardameta, que sufrió 14 fracturas, perdió una pierna y permaneció cerca de dos meses internado. Fue el último de los sobrevivientes en recibir el alta.
Durante ese período atravesó cirugías, recibió la noticia de las muertes de sus compañeros y debió concentrarse en su recuperación. Explica que estuvo cinco días en coma y que al despertar conoció, de manera gradual, la dimensión de la tragedia y el alcance de sus lesiones.
"Cuando abrí los ojos, ya recibí la noticia de todo lo que había ocurrido", cuenta. También recuerda que recibió apoyo de profesionales, entre ellos especialistas en psicología, durante una etapa en la que su prioridad era sobrevivir.
La adaptación a una prótesis fue una de las dificultades posteriores. Follmann indica en la entrevista que había pensado que podría volver a caminar con rapidez, pero comprobó que debía reaprender el movimiento paso a paso.
"Tuve que aprender a caminar como un niño de 10 meses o un año. Necesité reconstruirme", apuntó al referirse a las secuelas físicas. De igual forma señala que cuenta con la representación de un estudio jurídico de Estados Unidos especializado en accidentes aéreos, pero afirma que no conoce avances concretos en los procesos de indemnización.
Follmann mantiene contacto con Alan Ruschel y Neto, a quienes definió como hermanos. "Somos muy amigos", afirmó sobre el vínculo que conservan tras ser los únicos tres sobrevivientes del plantel. Viven en distintos estados de Brasil, pero continúan comunicados por mensajes a través de los celulares.
Fuera del fútbol, el exarquero se dedica desde hace seis años a ofrecer conferencias sobre su experiencia. También publicó el libro 'A Vida Depois da Queda', escrito por el periodista Marco Aurélio de Souza, sobre su vida antes y después del accidente.
Follmann dijo que las charlas y el libro forman parte de su actividad actual, que incluye viajes en avión para cumplir con esos compromisos. “Cada vez que subo a un avión, me siento y hago una oración”, afirmó sobre una rutina que mantiene desde entonces.
El exportero está casado con Andressa Perkovski, la mujer que lo respaldó durante todo el complicado proceso. La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2017 en Chapecó, tras haber pospuesto su boda originalmente prevista para diciembre de 2016 a raíz del accidente aéreo del Chapecoense.