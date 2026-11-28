Este sábado 28 de noviembre se cumple una década del accidente aéreo que enlutó al deporte global y marcó para siempre la historia del Chapecoense. Aquella noche de 2016, el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia, que trasladaba a la delegación del club brasileño rumbo a Medellín para disputar la final de ida de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, se estrelló en el Cerro Gordo, en el departamento colombiano de Antioquia, dejando un saldo de 71 fallecidos y apenas seis sobrevivientes.