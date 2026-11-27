¡Laura Meza lo confiesa todo! La bella presentadora reveló el motivo de su separación con el futbolista Rodrigo Auzmendi, hermano de Agustín Auzmendi.
Después de meses de especulaciones sobre su separación, Meza decidió contar detalles de lo que ocurrió y dejó claro que el final de su historia con el futbolista no estuvo marcado por una pelea pública.
Por el contrario, sus declaraciones reflejan que existieron circunstancias que complicaron el futuro que habían imaginado como pareja.
Laura Meza habló con sinceridad sobre los sentimientos que todavía guarda hacia su expareja Rodrigo Auzmendi, a quien describió como un hombre al que quiso muchísimo y por quien mantiene palabras de respeto y cariño.
La relación entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi despertó el interés de sus seguidores desde que comenzaron a compartir señales de su cercanía sentimental. La presentadora, reconocida por su trabajo en la televisión hondureña, y el delantero argentino protagonizaron un romance que posteriormente se hizo público y que estuvo acompañado por importantes decisiones personales y profesionales.
Con el paso del tiempo, la relación tomó un rumbo más serio. La pareja no solamente compartía un vínculo sentimental, sino que también contemplaba la posibilidad de construir un proyecto de vida en común, una decisión que implicaba cambios importantes para la comunicadora y su familia.
La historia dio un giro cuando Auzmendi continuó su carrera profesional en Argentina. El atacante, que había defendido los colores del Motagua en el fútbol hondureño, regresó a su país para continuar su trayectoria deportiva, y Laura decidió acompañarlo junto a su hijo
Aquella determinación representaba mucho más que un cambio de residencia. Para la presentadora significaba dejar temporalmente su entorno, replantear sus proyectos profesionales y apostar por una nueva etapa al lado del hombre con quien deseaba compartir su futuro.
La mudanza también evidenciaba la importancia que había adquirido la relación. Laura estaba dispuesta a comenzar de nuevo en otro país, convencida de que podía desarrollar una vida junto al futbolista sin renunciar a sus aspiraciones personales.
Sin embargo, lo que inicialmente parecía un nuevo comienzo terminó convirtiéndose en una etapa complicada. El regreso de la comunicadora a Honduras y las dudas sobre el futuro de la pareja alimentaron las especulaciones acerca de lo que realmente había ocurrido entre ambos.
Laura Meza explicó que el principal obstáculo apareció después de regresar de unas vacaciones, cuando se complicó el asunto legal relacionado con su hijo. Según relató, aquella situación terminó debilitando el proyecto de vida que había imaginado junto a Rodrigo Auzmendi.
"Yo tomé el año pasado una decisión de vida que fue irme del país y rehacer mi vida con una persona (Rodrigo Auzmendi) a la que quería muchísimo, que quiero muchísimo, es un caballero con toda la extensión de la palabra, quiere a mi hijo y él también", expresó la presentadora en el programa Las Mañanas del Cinco al recordar aquella etapa.
Sus palabras dejan ver que la decisión de trasladarse al extranjero no fue improvisada. Laura tenía la intención de comenzar una nueva vida con el delantero argentino y consideraba que la relación ofrecía las condiciones emocionales para construir un futuro juntos.
No obstante, la situación legal vinculada a su hijo modificó completamente el panorama. La comunicadora explicó que las complicaciones surgidas después de su regreso de vacaciones terminaron afectando el camino que había planeado recorrer junto al futbolista.
"Yo tenía ese plan de vida para poder rehacerla con él (Rodrigo Auzmendi). Pero todo se complicó cuando yo regresé de vacaciones y ya el tema legal se complicó con mi hijo, eso debilitó ese sueño y ese camino que yo tenía planeado", señaló Laura Meza.
De esta manera, Laura puso sobre la mesa el factor que terminó condicionando el futuro de la relación. No se trataba únicamente de mantener un romance a distancia o de adaptarse a un país diferente, sino de resolver una situación familiar que requería su atención y que influyó directamente en las decisiones que debía tomar.
La presentadora explicó que esa alternativa pudo haberle permitido continuar con su proyecto sentimental y aprovechar oportunidades profesionales que también habían aparecido fuera de Honduras.
"Sin embargo, pudo existir la opción de que me fuera sin mi hijo y dejarlo aquí en Honduras, pudo haber existido esa posibilidad para yo seguir avanzando con ese sueño, como mujer y profesional con proyectos inclusive que me salieron en el extranjero", manifestó.
La declaración muestra el dilema al que se enfrentó la comunicadora: continuar con una vida que había comenzado a construir junto a Auzmendi o detener esos planes para priorizar las circunstancias familiares que atravesaba.
Aunque tenía ilusiones personales y profesionales, Laura dejó claro que no estaba dispuesta a continuar su proyecto de vida a costa de alejarse de su hijo. La posibilidad de permanecer en Argentina existía, pero las consecuencias personales de esa decisión pesaron más que sus propios deseos sentimentales.