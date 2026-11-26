David Ruiz cerró su etapa con Red Bull New York luego de finalizar el préstamo que lo llevó al conjunto neoyorquino desde Inter Miami para la temporada 2026. El hondureño disputó cuatro partidos con los Red Bulls desde su llegada en septiembre. El mediocampista regresará ahora a Inter Miami, aunque su futuro todavía está por definirse, ya que el acuerdo entre ambos clubes contemplaba una opción de compra para Red Bull New York.