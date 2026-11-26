¡Luis Palma paraliza las redes sociales! El futbolista hondureño hizo inesperada confesión en pleno partido de UEFA Europa League.
Luis Palma atraviesa uno de los momentos más dulces y determinantes de su vida, tanto dentro de los terrenos de juego como en su entorno más íntimo.
Su historia sentimental junto a la bella catracha Annie Córdova ha sido un pilar fundamental en este proceso de madurez y éxito profesional.
Desde que ambos coincidieron en Honduras, cuando Palma apenas comenzaba a despuntar en la Liga Nacional con el Vida de La Ceiba, la conexión entre los dos se volvió inquebrantable y transparente para sus seguidores.
Durante aquella etapa inicial de noviazgo en tierras ceibeñas, la pareja demostró que su vínculo iba mucho más allá de los reflectores del deporte.
Annie se convirtió en su principal apoyo en las gradas y en la cotidianidad, acompañándolo en cada entrenamiento, concentración y sueño que el joven atacante se trazaba con la mirada puesta en el extranjero.
Con el paso de los meses y tras consolidar su estabilidad en Europa, Annie Córdova empacó sus maletas para instalarse definitivamente junto al futbolista, iniciando una nueva etapa de convivencia.
Con una romántica propuesta que acaparó los titulares de la prensa rosa y deportiva en Honduras, Palma le pidió matrimonio a Annie, recibiendo un rotundo sí que selló años de entrega y lealtad.
Tras su enlace matrimonial, la vida profesional del atacante continuó abriéndole nuevas puertas en el fútbol europeo hasta recalar en el Lech Poznan de Polonia.
En territorio polaco, el matrimonio Palma Córdova encontró rápidamente un nuevo hogar, adaptándose con entusiasmo a las exigencias de la Ekstraklasa y a las competiciones internacionales.
En el conjunto polaco, el "Bicho" hondureño volvió a demostrar su calidad técnica, su pegada privilegiada y su capacidad para aparecer en las citas más importantes.
Fue en medio de un vibrante compromiso internacional donde Luis Palma, el destacado jugador hondureño que actualmente milita en el Lech Poznan de Polonia, reveló que será papá junto a la bella catracha Annie Córdova.
El delantero aprovechó el escenario perfecto tras anotarle un golazo al Royale Union SG de la Liga de Bélgica para compartir su inmensa felicidad con todos los aficionados.
Inmediatamente después de mandar el balón al fondo de las redes frente al cuadro belga, el catracho corrió hacia un costado del campo con una sonrisa radiante para realizar el tradicional festejo dedicado a su futuro bebé.
Con total emoción, Palma se llevó el dedo pulgar a la boca simulando un chupete y colocó el balón debajo de su camiseta a la altura del estómago, confirmando así la dulce espera.