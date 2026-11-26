Su patrocinador confirmó la noticia y la causa oficial no fue informada, aunque la prensa brasileña la desvela de manera extraoficial. Itemberg Nunes competía profesionalmente en la categoría Men’s Physique
El mundo del fisicoculturismo y el fitness se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido atleta brasileño Itemberg Nunes do Nascimento, quien perdió la vida a los 31 años de edad.
La noticia ha generado una profunda consternación entre colegas, seguidores y especialistas de esta disciplina deportiva tanto en Brasil como a nivel internacional.
El deceso fue dado a conocer a través de las redes sociales de Overcoming Suplementos, la firma que acompañó y patrocinó al deportista durante gran parte de su carrera profesional.
Mediante un comunicado público, la empresa expresó su profundo pesar por la partida de quien fuera uno de sus principales embajadores.
Hasta el momento, ni los familiares directos del culturista ni sus representantes han emitido un parte oficial detallando las causas exactas de su fallecimiento.
Sin embargo, diversos medios de comunicación en Brasil han desvelado de manera extraoficial que el deportista habría estado enfrentando una "dura batalla contra el cáncer" en los últimos años.
Originario de la ciudad de São Luís, en el estado brasileño de Maranhão, Nunes construyó una sólida trayectoria dentro de la exigente categoría profesional Men's Physique. Su disciplina y estética física lo llevaron a destacarse rápidamente en los escenarios más competitivos del continente sudamericano.
Uno de los puntos de inflexión en su carrera deportiva ocurrió en el año 2019, cuando logró subir al podio en el prestigioso torneo Arnold Amateur South America, obteniendo un primer y un segundo lugar en distintas divisiones. Ese desempeño le abrió las puertas hacia la élite del culturismo internacional.
En noviembre de 2021, Nunes alcanzó uno de los mayores logros para cualquier competidor de esta disciplina al obtener su tarjeta profesional de la IFBB Pro League. A partir de ese momento, representó a su país en certámenes de alto nivel dentro del circuito profesional brasileño.
Entre sus participaciones más recordadas como atleta profesional figuran sus presentaciones en el Musclecontest Brazil Pro, el Musclecontest International Bahia Pro y el Musclecontest Rio Pro. Precisamente en esta última competencia, celebrada en 2024, realizó su última aparición oficial sobre una tarima, alcanzando el décimo puesto de la clasificación.
Durante el último período de su vida, el atleta había decidido reducir gradualmente su presencia en los torneos para enfocarse en proyectos laborales y asuntos personales.
A pesar de su alejamiento de las tarimas, se mantuvo sumamente activo en el ámbito digital. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde logró consolidar una comunidad superior a los 46.000 seguidores, Nunes compartía de manera constante sus rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y reflexiones sobre la exigencia física y mental del alto rendimiento.
En su mensaje de despedida, su patrocinador destacó que el vínculo con Itemberg Nunes trascendió lo estrictamente comercial, recordándolo por su entrega inquebrantable y calidad humana.
"Descansa en paz, Itemberg Nunes. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Tu trayectoria jamás será olvidada!", concluyó el comunicado que hoy acompaña las múltiples muestras de condolencias en redes sociales.